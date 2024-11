Metamfetamin, droga koja se može ubrizgati, šmrkati, pušiti, uzeti kao tableta, otopiti u alkoholu ili vodi. Sve ga više biraju i kod nas. Naročito u Makarskoj - gradu s 13 tisuća stanovnika.



Ondje je u prvih deset mjeseci ove godine policija imala 18 zapljena metamfetamina. Kada se usporedi s prošlom godinom - to je 80 posto veća količina.



"Zavladalo je ja bih rekla previše, ovim gradom. Mislim da nam se ne piše dobro, da nam nije svjetla budućnost, ali evo nadam se da će biti bolje", izjavila je Iva iz Makarske

"To ja vidim odmah već, oko 10 i po sati, skupe se tu, dođu s motorom, puše sve", izjavila je Nada iz Makarske.



"Ha unuci su još mali, a sutra za unuke, ha vjerojatno me malo strah. Je, malo me strah, moram priznat", izjavio je Josip.

Do njega se lako dođe, jer se ne moraju prelaziti granice, nego ga se može proizvoditi bilo gdje. A ni cijena mu se nije pretjerano mijenjala.



"Makarska je nekako i njezino područje koje gravitira, pa čak uključujući i dolinu rijeke Neretve je bilo uvijek sklonije sintentskim drogama", izjavio je Željko Ključević iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije za Dnevnik Nove TV.

To se odnosi i na druge gradove u županiji. I splitskoj udruzi HELP javlja se sve više roditelja koji kod svoje djece nalaze neku vrstu psihostimulansa.

"U starijoj tinejdžerskoj dobi od 17 do 20 godina. Ha, njihove priče su zapravo da su roditelji šokirani, jer nitko nije očekivao, obično su to djeca koja idu u školu, koja su dosad bila primjerena i tako dalje", izjavila je Nevenka Mardešić iz udruge za pomoć mladima HELP.

Ovisnost se razvija brzo i intenzivno. U samo godinu dana osobi se može potpuno promijeniti život.

"Javljaju se halucinacije, vidne, slušne, paranoje, deluzije. često imaju osjećaj da im insekti gmižu ispod kože, grebu se i dolazi do dermatoloških problema. Radi se o mladim osobama koje ne funkcioniraju ujutro. Urušene su, gube na tjelesnoj težini", objasnila je Marija Kušan Jukić iz NZJZ-a dr. Andrija Štampar.

Koliko je točno ovisnika o metamfetaminu u Hrvatskoj, ne zna se, jer oni rjeđe traže pomoć od, primjerice, heroinskih ovisnika. Uvjereni su da im nije ništa. A najgori dio je što posljedice mogu ostati do kraja života.

