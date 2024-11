Hrvatska stolnotenisačica Sandra Paović, Olimpijka, nakon teške prometne nesreće uspjela je ostvariti goleme sportske uspjehe među ostalim - i na paraolimpijskim igrama.

U svojoj knjizi naslova ''Volim život'', opisala je svoj sportski i životni put, kao i borbu za zdravlje nakon teške prometne nesreće.

"Knjiga je jako iskrena, kao i ja, srčana, hrabra, inspirativna. Kada govorim mladima, uvijek im govorim da ako sam mogla ja, mogu i oni. Svi me to pitaju, i kažem im – možete, ali morate biti hrabri, raditi to sa srcem", poručuje Sandra Paović i poručuje - pobjednici smo onda kada pokušamo biti najbolja verzija sebe.

Knjiga je, kaže, divno štivo za mlade generacije koje dolaze, za mlade sportaše, ali za sve koji žele nešto drugačije i inspirativno.

Kakve planove još ima i kako će ih pokušati ostvariti, pogledajte u priloženom videu.

