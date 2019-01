Nakon nemile scene u Saboru u kojoj je ministar obrane Damir Krstičević burno reagirao na poklonjenu mu makete američkog aviona, Krstičević je po izlasku iz sabornice pokušao objasniti zašto je maketu istrgnuo iz ruku SDP-ova zastupnika Franka Vidovića i bacio je o pod.

"Dođe ti netko bez ikakva poštivanja, da meni stavi tu maketu. Je li se to trebalo dogoditi? Morate razumjeti, ja sam ratnik. Tražim od svojih ljudi najbolje. U ovom procesu Hrvatska je sve učinila. Ova Vlada. Mnogi ne žele uspjeh ovoga projekta. Lako je sad kritizirati sa strane. Vidite što se radi. Vidite koja se kampanja vodi. Cijelo sam vrijeme šutio. I ja sam čovjek. Nije legitimno da mi donosi maketu. To je poniženje, to nije sportski. Tako se ne radi s vojnikom. Ja to njemu ne bih nikad napravio", opravdao je svoj ispad u Saboru ministar obrane.

Maketu je dobio i premijer Plenković, no premijer je ostao miran, a svojeg je ministra u Saboru morao i smirivati.

Vidović zapravo nije poklonio makete aviona F-16, već makete aviona F-15E Strike Eagle i F-14D Super Tomcat.