Afera mikroskopi preselila se u političku arenu: Krije li i kakve tajne Berošev mobitel?

Kakvu sve ulogu je Vili Beroš imao u poslu s preplaćenim medicinskim uređajima za bolnice i je li za svoju suglasnost zauzvrat dobio mito? On to negira.



"Zahvaljujem institucijama što rade svoj posao, uvjeren sam da će to bit do kraja i da ću dokazat svoju nevinost!", rekao je u ponedjeljak bivši ministar zdravstva Vili Beroš.



Nakon 10 dana iza rešetaka, ali i drugog pogleda na svijet. S Faktografijom u ruci poručio je : "Svima bih preporučio da je pročitaju, dvaput sam pročitao".

Jasnije je i u kojem bi se smjeru mogao braniti sa slobode.

"Što kaže Zrikavac? Da damo unaprijed?", napisao je Saša Pozder, a Novica Petrač odgovorio: "Da ga podmažemo još?"



"J… sebe, neka radi više svoj deo i on i Mali!", odgovorio je na poruku Pozder.

Beroš uvjerava da za svoj nadimak iz spornih whatspp porukapronađenih u mobitelu Nikole Petrača ne zna.

"Mene nitko nije zvao Mali! Hvala vam!", rekao je na pitanje novinara Beroš.



Krije li i kakve tajne Berošev mobitel koji je bio u rukama istražitelja? Što je sačuvano i ima li među porukama koje su brisane, kako se šuška, i onih koje je s njim razmjenjivao i šef Vlade?



"Ja ne znam što je pronađeno u mobitelu gospodina Beroša", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković, a na pitanje kako je komunicirao s bivšim ministrem Berošem odgovorio je: "Pa mi smo si pisali pisma, razgovarali na telefon, bilo je poruka i svega"

No na pitanje postoji li u mobitelu nešto što bi ga brinulo, Plenković je rekao: "Ne, pa to može brinuti samo ove dušebrižnike... Cijela je aktivnost je usmjerena da se meni nešto zalijepi, mogu tražit tisuću godina neće mi zalijepit ništa..."



Plenković uvjerava - nije imao saznanja o istrazi, pa ni Berošu dao "mig" o tome.



"Za ovu cijelu temu koja je na kraju iskrcana meni u krilo, nije ni prva ni zadnja, ali iskrcana je meni u krilo bez da o njoj išta znam", kazao je Andrej Plenković.



Zato je Beroševa nasljednica u naramak dobila prvi zadatak - provjeru sustava javne nabave. Može li jamčiti da ne bi primila mito?



"Apsolutno da! Mogu garantirati jer ako nemam tumor frontalne regije

u mozgu, a to svi znamo koji znaju medicinu što znači, aposlutno ne bi mi palo na pamet", rekla je Irena Hrstić (HDZ), kandidatkinja za ministricu zdravstva.



Europski su tužitelji u istrazi koju će sada preuzeti USKOK Beroša doveli u ozbiljnu vezu s obitelji Petrač. No, on je to demantirao.



"Novicu Petrača nikad u životu nisam ni vidio ni čuo!", rekao je Beroš pa na pitanje je li poznavao Pozdera i Hrvoja Petrača odgovorio: "Ovo sve skupa će se na sudu rješavati..."



Za razliku od braće, Hrvoje Petrač još se nije predao.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da ne zna gdje je Hrvoje Petrač.



"To je sad stvar suradnje policije i USKOK - a", rekao je Božinović.



Poznanstvo s jednim od njih ne negira smijenjeni ravnatelj bolnice u Klaićevoj.



"Javno ponižen, izigran, ali jači nego ikad jer sam uvjeren u krivnju, ne malu,

nego nula. Međutim, osvjestio sam da presumcija nevinosti ne postoji, postoji presumcija krivnje i linč javnosti", rekao je bivši ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj Goran Roić koji je u utorak izašao iz Remetinca.



Želi da se sve iz afere mikroskopi rasvijetli.



"Nadam se da kad sve ovo prođe da će netko imati hrabrosti ispričati mi se za sve ovo, uvjeren sam u to i živim za taj trenutak", dodao je.



Nakon Beroša i on će svoju nevinost za ozbiljne korupcijske optužbe - dokazivati sa slobode.

