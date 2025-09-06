Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Najavljuju veliki prosvjed

Tisuće radnika u Hrvatskoj ima beneficirani staž, oni rade jedan od najtežih poslova, a nisu među njima: "Već godinama čekamo..."

Piše Hina, 06. rujna 2025. @ 16:00 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Damir Krajac/Cropix
Svrha beneficiranog staža jest omogućiti raniji odlazak u mirovinu onima koji svakodnevno rade u uvjetima koji brže troše zdravlje i radnu sposobnost
Najčitanije
  1. Ilustracija
    TEŠKO JE OZLIJEĐEN

    Njemačka policija upucala Hrvata (25): Objavljeno što je prethodilo sukobu
  2. Novorođenče, ilustracija
    Nesavjesno liječenje

    Tragedija u Zagrebu: Beba preminula tijekom kućnog poroda - uhićena primalja!
  3. Uspinjača iskočila iz tračnica u Lisabonu
    Tragedija u Lisabonu

    Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Egipat: Opisivati raseljavanje Palestinaca kao dobrovoljno je "besmislica"
Užas u Gazi
Ministar upozorava: "Opisivati raseljavanje Palestinaca kao dobrovoljno je besmislica"
Donald Trump uklanja mirovno bdijenje koje ispred Bijele kuće stoji 44 godine
Nagla odluka
Stoji ispred Bijele kuće 44 godine, a sada ga Trump želi maknuti: "Odmah ćemo to istražiti"
Oko 37.000 radnika u Hrvatskoj s pravom na beneficirani staž
Najavljuju veliki prosvjed
Tisuće radnika u Hrvatskoj ima beneficirani staž, oni rade jedan od najtežih poslova, a nisu među njima: "Već godinama čekamo..."
Hajdaš Dončić: Plenković je dopustio rascjep u društvu
HAJDAŠ DONČIĆ
Šef SDP-a nazvao Plenkovića kukavicom: "Podvio je rep i dopustio..."
Zagrebačka policija objavila detalje incidenta na Pantovčaku
POZNATI DETALJI
Policija pretražila stan muškarca koji je prijetio bombom na Pantovčaku: Evo što su pronašli
Tragedija u Zagrebu: Žena kod kuće rađala blizance, jedan preminuo
Nesavjesno liječenje
Tragedija u Zagrebu: Beba preminula tijekom kućnog poroda - uhićena primalja!
Policija u Njemačkoj upucala Hrvata nakon što je na njih krenuo nožem
TEŠKO JE OZLIJEĐEN
Njemačka policija upucala Hrvata (25): Objavljeno što je prethodilo sukobu
Tragedija u Zagrebu: Žena kod kuće rađala blizance, jedan preminuo
Nesavjesno liječenje
Tragedija u Zagrebu: Beba preminula tijekom kućnog poroda - uhićena primalja!
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Tragedija u Lisabonu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
PROVJERENO Paru iz Podgorice uspjelo je nezamislivo - postali roditelji u sutonu života
Bogom dana Bogdana
Sonja (57) i Marko (69) postali roditelji: "Nismo računali da se to može dogoditi, ali eto..."
Učenici se vraćaju u škole, ministar Radovan Fuchs objasnio što ih čeka
Za Dnevnik Nove TV
Učenici se vraćaju u škole, Fuchs objasnio što ih čeka: "Trebalo je vidjeti negativan učinak brzoplete odluke"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Policija u Njemačkoj upucala Hrvata nakon što je na njih krenuo nožem
TEŠKO JE OZLIJEĐEN
Njemačka policija upucala Hrvata (25): Objavljeno što je prethodilo sukobu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Tragedija u Lisabonu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
show
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Zgodni tata Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu!
''sad ću ja drugima pričati...
Zgodni tata Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu: ''Ide neka nova faza!''
Preminula Katharine, vojvotkinja od Kenta
''S dubokom tugom...''
Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
zdravlje
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
podijelio je na društvenim mrežama
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Ups!
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
IZNENAĐENI?
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
IZAZOV!
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
tech
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Uzbuna u Fini: Pronađeni pogrešno izdani certifikati koji su mogli stvoriti ozbiljne probleme
Iz Fine umiruju javnost
Uzbuna u Fini: Pronađeni pogrešno izdani certifikati koji su mogli stvoriti ozbiljne probleme
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Odgovor je u DNK-u
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
sport
VIDEO Modrić je ušao, ali kapetansku traku nije uzeo: Pogledajte što je pokazao Kramariću!
ZANIMLJIVA SITUACIJA
VIDEO Modrić je ušao, ali kapetansku traku nije uzeo: Pogledajte što je pokazao Kramariću!
Antonio Bosec pred transferom u Dinamo
ZANIMLJIVE OKOLNOSTI
Dinamo ekspresno u SHNL vraća ponajboljeg prošlosezonskog desnog beka u ligi
Robert Jarni: "S tim momkom treba popričati. Ne mogu vjerovati da može ovako pasti"
Raste zabrinutost
Robert Jarni: "S tim momkom treba popričati. Ne mogu vjerovati da može ovako pasti"
tv
Daleki grad: ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
DALEKI GRAD
ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
LEYLA
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
DALEKI GRAD
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
putovanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Nakon Dubrave, Fisherija je stigla i u Sesvete, a uskoro stižu i novi proizvodi
Oglas
Nakon Dubrave, Fisherija je stigla i u Sesvete, a uskoro stižu i novi proizvodi
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Napredak
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
lifestyle
Koji omjer paprike i patlidžana ide u ajvar?
Kako vi spremate?
Mnogi kažu da im je ovo najbolji omjer paprika i patlidžana za ajvar
Branka Krstulović u svilenim Gucci hlačama Velika utrka Europe 2025.
Modni trend
Ovaj je model hlača Branke Krstulović posebno popularan, a bivšoj misici odlično pristaje
Popis recepata za likere
Živjeli!
Popis recepata za voćne i biljne likere koji vrijedi spremiti i nazdraviti
sve
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
VIDEO Modrić je ušao, ali kapetansku traku nije uzeo: Pogledajte što je pokazao Kramariću!
ZANIMLJIVA SITUACIJA
VIDEO Modrić je ušao, ali kapetansku traku nije uzeo: Pogledajte što je pokazao Kramariću!
Antonio Bosec pred transferom u Dinamo
ZANIMLJIVE OKOLNOSTI
Dinamo ekspresno u SHNL vraća ponajboljeg prošlosezonskog desnog beka u ligi
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene