Jesenski paket Vladinih mjera konačno je ugledao svjetlo dana. Ograničava se cijena struje i za kućanstva i za vrtiće, škole, javne ustanove, ali i za poduzetnike. Cijena toplinske energije ostaje ista.

Ograničava se i cijena određenih prehrambenih proizvoda poput ulja, mlijeka, brašna, šećera, piletine, svinjetine. Povećavaju se socijalne naknade, dječji doplatak.

Energetski dodatak dobit će 690 tisuća umirovljenika s mirovinom do 4.360 kuna. Povećava se i najniža mirovina za 3%. Poticaje će dobiti poljoprivrednici, a ide se i u porezno rasterećenje za zaposlene u vidu nagrada, dara za dijete, naknade za prehranu.

Potiče se i prelazak na obnovljive izvore gdje će se uvesti nulta stopa PDV-a. Što se tiče plina, cijene se za kućanstva neće mijenjati do travnja iduće godine, a za ostale se čeka odluka na razini Europske Unije.

Težak gotovo 21 milijardu kuna

Veliki paket mjera kojeg je premijer Plenković opisao kao snažnog, pravednog i sveobuhvatnog, a koji bi trebao zaštiti kućanstva i gospodarstvo od cijena, težak je gotovo 21. milijardu kuna.

Ograničava se cijena osnovnih prehrabenih namirnica. Pa će tako litra jestivog suncokretovog ulja umjesto 19,99 stajati 15 kuna i 99 lipa, dok će litra mlijeka umjesto 9,99 biti 7,39.

Plenković najavio novi porez, Vlada predstavila nove cijene struje i plina, ograničila cijene dijelu namirnica

Oporba o Vladinim mjerama: "Svega pomalo, a zapravo ništa ni za koga. Njima se želi anulirati bijes javnosti"

Ograničene su i cijene brašna. Kilogram oštrog, umjesto 8,99 stajat će 6 kuna i 29 lipa, a kilogram glatkog umjesto 8 kuna i 99 lipa bit će 5 kuna i i 99 lipa.

Kilogram bijelog šećera plaćat ćemo 7 kuna i 99 lipa umjesto 9, 99 lipa.

Oganičene su i određene vrste mesa. Za kilogram cijelog pileta izvojit ćemo 24 kune i 99 lipa, a istu cijenu plaćati ćemo i kilogram svinjskog vrata s kostima te svinjsku lopaticu bez kosti. Kilogram mljevenog mesa umjesto 49 kuna i 40 lipa, plaćati ćemo 32 kuna i 99 lipa.

Cijene struje i plina

Ograničava se i cijena elektične energije. Od 1. listopada ove godine do 31. ožujka sljedeće godine, kućanstva će za polugodišnju potrošnju do 2500 kilovatsati struje plaćati 59 eura po megavatsatu, a za potrošnju iznad toga po prosječnoj cijeni od 88 eura po megavatsatu.

Što se tiče javnog i neprofitnog sektora, ovdje će biti osigurana jeftinija električna energija, po cijeni od 62 eura po megavatsatu bez obzira na količinu potrošene energije. Ova mjera odnosi se na vrtiće, škole, fakultete, institute, knjižnice, muzeje, bolnice, zdravstvene ustanove, domove za starije i nemoćne, udruge, vjerske zajednice, župne urede, općine, gradove, županije, ali i za komunalna poduzeća odnosno vodovode i odvonju.

Kada je riječ o plinu, cijene se za kućanstva neće mijenjati do 1. travnja iduće godine. Za poduzeća, čeka se odluka na razini Europske unije.

Zato će se ograničiti cijene ukapljenog naftnog plina u bocama. Idući tjedan će se oganičiti marže i regulirati cijena plina u bocama čime će se one sniziti.

Novosti za umirovljenike

Energetski dodatak, odnosno jednokratnu naknadu dobit će 690 tisuća umirovljenika s mirovinom do 4360 kuna. Umirovljenici koji imaju do 1850 kuna dobit će jednokratnu naknadu od 1200 kuna.

Što građani misle o Vladinom paketu mjera? "Najveća pomoć bi bila da vladajući odu. Mi koji radimo ćemo se nekako snaći, ali penzioneri..."

Vladinim mjerama jedni zadovoljni, drugi poručuju: "Kao da su skupljene s koca i konopca"

Oni od 1850 kuna do 2350 kuna dobit će 900 kuna. Tko ima veću mirovinu od 2350 kuna, a manju od 3350 dobit će 600 kuna. Za sve one s mirovinama iznad 3350 kuna do 4360 naknada će iznositi 400 kuna.

Također, važno je napomenuti da će se od 1. siječnja 2023. najniže mirovine povećati za 3 posto.

Doplatak za djecu

Korisnici doplatka za djecu dobit će posebno novčano primanje po korisniku.

One obitelji koje imaju jedno dijete dobit će 300 kuna, dvoje djece 500 kuna, troje djece 700 kuna, četvero djece 900 kuna, a petero i više djece 1100 kuna.

Novčana potpora isplatit će se u listopadu, a pravo ostvaruju korisnici koji su zatečeni u isplati doplatka za djecu u rujnu ove godine te oni čiji je postupak ostvarenja prava u tijeku.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr