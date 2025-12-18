Oglasila se banka koja je kažnjena s 1,5 milijuna eura

"Banka navedeno aplikativno rješenje koristi isključivo u svrhu zaštite svojih klijenata i minimiziranja potencijalnih prijevarnih aktivnosti koje posljedično mogu nastati na njihovu štetu. Važno je dodatno naglasiti da banka primjenom navedenog rješenja postupa u skladu sa svim pozitivnim propisima koji reguliraju područje sigurnosne zaštite svojih klijenata, uključujući i segment zaštite osobnih podataka", poručili su.
Naveli su da su prednosti takvor rješenja u "mogućnosti detekcije potencijalne kompromitacije uređaja klijenata, detekcije u vezi s potencijalnim preuzimanjem računa klijenata, kao i potencijalnog preuzimanja uređaja klijenata od strane trećih, neovlaštenih osoba". Dodali su da su u posljednjih godinu dana tako spriječili oko 1100 pokušaja prevara na štetu klijenata u potencijalnom iznosu od 2 milijuna eura.
"Imajući u vidu navedeno, Erste banka smatra da su izrečena kazna, kao i neprepoznavanje koristi koje nastaju primjenom ovakvih mjera zaštite klijenata, uključujući i moguću štetu koja potencijalno može nastati ukidanjem njihove primjene, u bitnom raskoraku s ciljevima koje pred financijske institucije stavljaju pozitivni propisi u području sigurnosne zaštite klijenata. Nažalost, evidentan je i izostanak koordinacije te primjene učinkovite i jednoznačne regulacije u ovom području, koja bi bila prepoznata i usvojena od strane svih uključenih regulatornih tijela", naveli su u priopćenju.
"Također, vrlo je bitno istaknuti da se navedeno rješenje koristi u svim zemljama u kojima posluje Erste grupa te ni u jednoj od njih nije dovedeno u pitanje s bilo kojeg regulatornog aspekta. Shodno navedenom, Erste banka će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi zaštitila svoje interese te dokazala da je postupala u skladu s važećim pozitivnim propisima, savjesno, odgovorno i u dobroj vjeri, s isključivim ciljem zaštite svojih klijenata", dodali su.