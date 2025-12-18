Oglasila se banka koja je kažnjena s 1,5 milijuna eura

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) banci danas je izvijestila o upravnoj kazni u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna eura banci u Hrvatskoj. Razlog je, kako su naveli, višestruko kršenje odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Erste banka potvrdila je za Dnevnik.hr da se kazna odnosi na nju te su poručili da će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi zaštitili svoje interese te dokazali da su postupali u skladu s propisima.

"Banka navedeno aplikativno rješenje koristi isključivo u svrhu zaštite svojih klijenata i minimiziranja potencijalnih prijevarnih aktivnosti koje posljedično mogu nastati na njihovu štetu. Važno je dodatno naglasiti da banka primjenom navedenog rješenja postupa u skladu sa svim pozitivnim propisima koji reguliraju područje sigurnosne zaštite svojih klijenata, uključujući i segment zaštite osobnih podataka", poručili su.

Naveli su da su prednosti takvor rješenja u "mogućnosti detekcije potencijalne kompromitacije uređaja klijenata, detekcije u vezi s potencijalnim preuzimanjem računa klijenata, kao i potencijalnog preuzimanja uređaja klijenata od strane trećih, neovlaštenih osoba". Dodali su da su u posljednjih godinu dana tako spriječili oko 1100 pokušaja prevara na štetu klijenata u potencijalnom iznosu od 2 milijuna eura.

"Imajući u vidu navedeno, Erste banka smatra da su izrečena kazna, kao i neprepoznavanje koristi koje nastaju primjenom ovakvih mjera zaštite klijenata, uključujući i moguću štetu koja potencijalno može nastati ukidanjem njihove primjene, u bitnom raskoraku s ciljevima koje pred financijske institucije stavljaju pozitivni propisi u području sigurnosne zaštite klijenata. Nažalost, evidentan je i izostanak koordinacije te primjene učinkovite i jednoznačne regulacije u ovom području, koja bi bila prepoznata i usvojena od strane svih uključenih regulatornih tijela", naveli su u priopćenju.

"Također, vrlo je bitno istaknuti da se navedeno rješenje koristi u svim zemljama u kojima posluje Erste grupa te ni u jednoj od njih nije dovedeno u pitanje s bilo kojeg regulatornog aspekta. Shodno navedenom, Erste banka će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi zaštitila svoje interese te dokazala da je postupala u skladu s važećim pozitivnim propisima, savjesno, odgovorno i u dobroj vjeri, s isključivim ciljem zaštite svojih klijenata", dodali su.