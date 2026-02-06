Što nam govore oglasi za prodaju nekretnina: Čitaj između redaka

Većina onih koji kupuju nekretninu i svakodnevno "češljaju" internetske oglasnike susreću se s oglasima iza kojih uglavnom stoje agencije za nekretnine. Osim što su cijene nekretnina probile sve očekivane plafone, oglasi i način na koji ih agencije plasiraju sve su kreativniji, a nekima bi na opisima pozavidjela i braća Grimm.

Uglavnom, ništa nije onako kako se čini na prvu i zapravo je, za neiskusne kupce, najbitnije znati čitati između redaka.

Poplava agencija za nekretnine na tržištu rezultirala je borbom za svakog potencijalnog kupca, a malobrojne nekretnine koje u startu imaju realan odnos cijene i kvalitete dovele su do borbe za svaku takvu nekretninu. Važno je zato biti prvi, donijeti keš, ponuditi više... Ponekad je važno i svidjeti se više. Oni koji znaju čitati oglase mogu si uštedjeti dragocjeno vrijeme, ali i ne manje važno - živce.

U moru agencija i moru oglasa, kako privući što više kupaca? Pa tako da, bez obzira što jedna fotografija govori više od 1000 riječi (bar tako kažu), riječi isto treba pažljivo birati, a ako ne odgovaraju istini koju će kupac vrlo brzo razotkriti ukoliko dođe razgledati nekretninu i upusti se u kupnju, to je nekim agencijama ipak manje bitno jer do tada će već pripremiti neku drugu priču.

Zagreb Foto: Getty Images

Iz vlastitog višemjesečnog pregledavanja oglasnika za nekretnine došli smo do sljedećih zaključaka:

Simpatičan stan – stan male kvadrature u prizemlju, suterenu ili dvorišnoj zgradi, a ipak koliko-toliko pristojnog interijera.

Sjajna prilika - tako se u oglasima obično naziva nekretnina koja treba potpuno preuređenje. Zašto? Pa naravno zato da biste je mogli urediti prema vlastitim željama. I to sve ne bi bio problem da je u cijenu za koju se prodaje uračunat i trošak adaptacije. No, najčešće nije, a cijena kvadrata je kao u novogradnje.

Stan na mirnoj lokaciji - obično je riječ o nekretnini na periferiji grada, udaljenoj od javnog prijevoza i osnovnih sadržaja.

Funkcionalan stan – bit će vjerojatno stan male kvadrature cca 25 kvadrata, za kojeg će pisati kako se preuređenjem može dobiti još jedna prostorija. No, tako se često kvalificiraju i stanovi koji zapravo vape za preuređenjem.

Opremljen stan, treba osvježenje - to obično znači da je potrebno pobacati iz njega namještaj iz 1984. te renovirati kupaonicu iz 1980. godine.

Panoramski pogled - može biti penthouse na 15. katu, ali može biti i 5. kat bez lifta.

Šarmantan stan - interijer je vjerojatno ostao još od vlasnikove prabake, a u međuvremenu je namještaj pregazilo nekoliko desetaka podstranara.

Niske režije - vrlo je moguće da stan nema grijanje ili je u pitanju jedan radijator na cijeli stan.

Ako pak u oglasu nije navedena vrsta grijanja, onda je velika vjerojatnost da ga ni nema.

Odmah useljivo - stan s interijerom u kojeg većina novih vlasnika koji plaćaju kvadrat 4000 eura nikad ne bi uselila.

Atraktivna nekretnina blizu fakulteta - stan od 20-ak kvadrata u zgradi s početka prošlog stoljeća, a WC i kupaonica su hodnikom zgrade odvojeni od ostatka stana.

Ova podjela i opisi se, naravno, ne odnose na sve oglase i agencije.