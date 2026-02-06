Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
tko tu koga?

Što nam govore oglasi za prodaju nekretnina: Čitaj između redaka

Piše N.C. , 07. veljače 2026. @ 10:27 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Osim što su cijene nekretnina probile sve očekivane plafone, oglasi i način na koji ih agencije plasiraju sve su kreativniji, a nekima bi na opisima pozavidjela i braća Grimm.
Najčitanije
  1. Bolnica, ilustracija
    Građani na nogama

    Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
  2. Hrvatski olimpijci na otvaranju ZOI
    Spektakl

    FOTO Hrvatski olimpijci odradili mimohod na otvorenju ZOI, jedan detalj mnoge je neugodno iznenadio
  3. Ilustracija
    VREMENSKA PROGNOZA

    Očekuje nas vrlo kišovit i iznadprosječno topao tjedan, a onda preokret! Moguć je i prodor polarne hladnoće
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Zdravko Mamić na Cecinom koncertu na Jahorini
PRVI RED
VIDEO Mamić se raspametio na Cecinom koncertu: U transu se popeo na stol i poderao košulju, ljubio joj ruku
Otkriveno tko je prvi identificirani talijanski snajperist koji je pucao po civilima u Sarajevu
HVALIO SE
"Nikada nije skrivao svoje desničarske stavove": Otkriveno tko je talijanski snajperist iz Sarajevo safarija
BiH: U teškoj prometnoj nesreći poginula žena, osam ozlijeđenih
Nesreća
Strava u susjedstvu: Žena poginula, osam ozlijeđenih u teškom sudaru kamiona i kombija
ZA SUBOTU Oglasi za prodaju nekretnina: Što zapravo stoji između redaka
tko tu koga?
Što nam govore oglasi za prodaju nekretnina: Čitaj između redaka
Molitelji opet klečali u Zagrebu i Rijeci, nasuprot njih stali prosvjednici
PRVA SUBOTA
FOTO Molitelji opet klečali u Zagrebu i Rijeci, nasuprot njih stali prosvjednici: "Vi ste prava sekta, ali bez efekta"
PUZ: Umjesto pozajmice ponudio mu preprodaju droge pa prijetio zbog nepostojećeg duga
ČETIRI GODINE STRAHA
Posudio je novac, a onda mu se život pretvorio u pakao: "Predao mu je paketić..."
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Građani na nogama
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje
VREMENSKA PROGNOZA
Očekuje nas vrlo kišovit i iznadprosječno topao tjedan, a onda preokret! Moguć je i prodor polarne hladnoće
Mostarac kupio zemljište pa otkrio da je na parceli bilo groblje
ograđen lokalitet
Mostarac je kupio parcelu i započeo radove, a onda šok! Mještani potvrdili najcrnje slutnje
Iduća Putinova meta? Estonski grad na granici dvaju svjetova
LAKA META
Ovaj europski grad je iduća Putinova meta? "Spremni smo braniti našu zemlju"
Veliki požar u istraživačkom institutu GSI u Darmstadtu
U NJEMAČKOJ
Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
Sljedeći europski hegemon: Opasna moć Njemačke
PIJUN U IGRI VELIKIH SILA
Sljedeći europski hegemon: Ova država dobiva opasnu moć, posljedice za kontinent mogle bi biti stravične
Mile Kekin: Plenković je u pravu 15
BRZI ODGOVOR
Mile Kekin: "Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu"
Melania Trump suočena s neugodnim pitanjima o Ghislane Maxwell 9
u fokusu javnosti
Slučaj koji trese svijet: Melaniju Trump javno suočili s neugodnim pitanjem
Iva Rinčić u Dnevniku Nove TV 8
RINČIĆ U DNEVNIKU NOVE TV
Riječka gradonačelnica otkrila čime nije zadovoljna u gradu, ali i što misli o zabrani Thompsona: "Nisam birala playlistu..."
Brnabić: Umirovljenici u Srbiji žive bolje nego u Luksemburgu 7
O KVALITETI ŽIVOTA
VIDEO "Srbija je bolja od Hrvatske i Luksemburga. Tko je to učinio? Pa Vučić": Brnabić iznenadila usporedbama
U Nišu ubijena Aleksadndra Šarković: Njezin suprug ubijen bombom u automobilu 4
majka dvoje djece
FOTO Ovo je ubijena Aleksandra: Bivša je rukometašica, njezin suprug isto je likvidiran
Je li Banovina ili Banija? U Saboru izbila žestoka svađa, padale uvrede i opomene 3
Teške riječi
Je li Banovina ili Banija? U Saboru izbila žestoka svađa, padale uvrede i opomene
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Građani na nogama
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Mostarac kupio zemljište pa otkrio da je na parceli bilo groblje
ograđen lokalitet
Mostarac je kupio parcelu i započeo radove, a onda šok! Mještani potvrdili najcrnje slutnje
VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje
VREMENSKA PROGNOZA
Očekuje nas vrlo kišovit i iznadprosječno topao tjedan, a onda preokret! Moguć je i prodor polarne hladnoće
show
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Marko Perković Thompson podijelio fotografije s prvog koncerta u Rijeci
podijelio fotke
Za pamćenje! Jedan detalj s Thompsonova koncerta u Rijeci svima je oduzeo dah
Milica Todorović oglasila se prvi put nakon poroda
''od stresa sam...''
Folk-zvijezda oglasila se prvi put nakon poroda i skandala s oženjenim: Majka joj je hitno operirana?
zdravlje
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
Za stabilnije raspoloženje
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
10 najboljih filmskih likova koji prikazuju bipolarni poremećaj
Neki su inspirirani stvarnim pričama
10 najboljih filmskih likova koji prikazuju bipolarni poremećaj
Mušice u oku: Bezazlena pojava ili znak ozbiljnog problema s vidom?
"Plutaju" pred vašim očima
Mušice u oku: Bezazlena pojava ili znak ozbiljnog problema s vidom?
zabava
Stavio kanalizacijsku vodu u staklenku i ostao šokiran onim što se pojavilo kasnije
Zanimljivo
Stavio kanalizacijsku vodu u staklenku i ostao šokiran onim što se pojavilo kasnije
Ove sijamske blizanke osvojile su Instagram, no neki su uočili bizarnu istinu o ženama
Zanimljivo
Ove sijamske blizanke osvojile su Instagram, no neki su uočili bizarnu istinu o ženama
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
Tužna priča
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
tech
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Dva brenda dominiraju
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
i to nije sve
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
sport
Hrvatski olimpijci odradili mimohod na otvorenju ZOI, jedan detalj je neugodno iznenadio
Spektakl
FOTO Hrvatski olimpijci odradili mimohod na otvorenju ZOI, jedan detalj mnoge je neugodno iznenadio
Skandal prije otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu: Gus Kenworthy urinom digao buru
Oglasio se i savez
FOTO Skandal uoči otvaranja ZOI u Milanu: Potez britanskog olimpijca šokirao javnost
Mnoge je iznenadio izostanak hrvatskih skijaša s otvorenja ZOI, evo zašto ih nije bilo!
OPRAVDAN RAZLOG
Mnoge je iznenadio izostanak hrvatskih skijaša s otvorenja ZOI, evo zašto ih nije bilo!
tv
Kumovi: Teško će joj oprostiti za riječi koje mu je uputila
KUMOVI
Teško će joj oprostiti za riječi koje mu je uputila
Kumovi: Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
KUMOVI
Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
Crno more: Oboje ih je uspjela rasplakati – Što to ima u njoj?
CRNO MORE
Oboje ih je uspjela rasplakati – Što to ima u njoj?
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
Trik za krafne koje nisu masne
Male tajne majstora
Najvažnija stvar kod pečenja krafni, ako ovo napravite neće biti masne i teške
novac
Jadrolinija izabrala - trajekte će im projektirati Navis Consult
Norveška tvrtka iz Rijeke
Jadrolinija izabrala - trajekte će im projektirati Navis Consult
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Svi ga znamo
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
lifestyle
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
Što znači kada vam pas stavi glavu u krilo?
Dirljivi trenutak
Nije samo znak privrženosti: Što vam pas želi poručiti kada vam stavi glavu u krilo?
Severina u bundi i skinny hlačama na otvaranju Samoborskog fašnika 2026.
Odabrala za fašnik
Ove hlače nisu u trendu već godinama, ali i dalje se viđaju na hrvatskim ulicama – nosi ih i Severina
sve
Hrvatski olimpijci odradili mimohod na otvorenju ZOI, jedan detalj je neugodno iznenadio
Spektakl
FOTO Hrvatski olimpijci odradili mimohod na otvorenju ZOI, jedan detalj mnoge je neugodno iznenadio
Skandal prije otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu: Gus Kenworthy urinom digao buru
Oglasio se i savez
FOTO Skandal uoči otvaranja ZOI u Milanu: Potez britanskog olimpijca šokirao javnost
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene