Zagrebački muftija akademik Aziz ef. Hasanović predvodio je u nedjelju svečani prijem i posljednji iftar prije Ramazanskog bajrama, poručivši gostima da su pozvani kako bi potvrdili zajedništvo u izazovnim vremenima.

Muftija Aziz ef. Hasanović kazao je kako zadnji iftar u kalendaru predstavlja trenutak svetog vremena te označava završetak jednomjesečnog posta, a zalaskom sunca najavljuje bajramske blagdane.

"Provode se s onima koji su vam dragi, s kojima dijelite radost i tugu, ovozemni prostor i izazove. Upravo je to najveći razlog poradi kojeg smo vas pozvali da u ovom odabranom trenutku potvrdimo naše zajedništvo, jer ste nam svi na sebi svojstven način dragi i bitni", rekao je okupljenima te poslao poruku nade i ohrabrenja svima kojima je to potrebno.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović naglasio je da su u Domovinskom ratu odnosi Hrvata i muslimana "kontaminirani i zagađeni".

"O tome moramo govoriti. Ako se budemo prikazivali u nerealnom i prelijepom svijetlu, neće nam to nužno dobro činiti. Povijest i odnosi nisu bili harmonični", kazao je Milanović.

Milanović: Predstoji jako puno posla na uklanjanju mnoštva predrasuda

Istaknuo je da je hrvatski model zaštite i prava manjina te vjerskih zajednica dobar i civiliziran, ali da predstoji još jako puno posla, poput uklanjanja predrasuda kojih je mnoštvo. "Na nama je da taj zloduh pokušavamo utišati, on postoji. Ne ulazim u to tko je za to kriv, shvatimo li to i uhvatimo li se s time u jedan nježni koštac, prije ćemo probleme rješavati", naglasio je.

Milanović je u čestitci naveo i da su vrata njegova Ureda uvijek otvorena islamskoj zajednici, upravo kako bi razgovarali što češće te razmjenjivali mišljenja.

Izaslanica predsjednika Vlade te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je da iftar, kao čin prestanka posta, okuplja kako bi iskazali uzajamno poštovanje temeljeno na univerzalnim, jednakim vrijednostima naših vjera koje znače mir i ljubav, a društvo čine ravnopravnim i otvorenim za sve građane bez obzira na vjeru, nacionalnost ili bilo koju drugu odrednicu.

Milanović: "Tko bude glasao za proširenje NATO-a ja ću ga nazvati izdajnikom. I svakog tko popije kavu s njim"

Milanović o Plenkoviću: "Nisam ja njegova mater, ja sam predsjednik." O Rafaleima: "Kupili smo nešto što nam ne treba. Za rat su beskorisni"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je kako je jedini način suočavanja s izazovnim vremenima upravo suradnja. "Suradnja među sugrađanima, među narodima, među religijama, suradnja svih kako bismo postigli one univerzalne vrijednosti, a to su mir, ljubav, poštovanje i tolerancija", poručio je Tomašević.

Događaju su još prisustvovali izaslanik predsjednika Sabora akademik Željko Reiner, saborski zastupnik Veljko Kajtazi, predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović, bivši predsjednici Kolinda Grabar Kitarović i Ivo Josipović, izraelski ambasador Ilan Mor te ravnatelj SOA-e Daniel Markić.

Bivša predsjednica i Milanović sjedili su za istim stolom.