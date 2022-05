Otkad je počeo rat u Ukrajini, strahuje se njegovog prelijevanja na druge zemlje. U tom kontekstu često se spominje i Moldavija, kao iduća ruska meta. O toj mogućnosti, kao i o evakuaciji civila iz Mariupolja u Dnevniku Nove TV govorio je vojno-sigurnosni analitičar Ivica Mandić.

"Zasad, kako stvari stoje, nema indikacija da bi se rat mogao proširiti. Izvršen je napad u Pridnjestrovlju pod lažnom zastavom ruskih snaga. Poduzeto je niz mjera, posebno pomoći Rumunjske prema Moldaviji. Nemamo više indikacija da bi to moglo eskalirati", rekao je vojni analitičar Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV govoreći o strahovima Moldavaca o eskalaciji sukoba.

Komentirao je i izvlačenje civila iz čeličane Azovstal u Mariupolju, a na pitanje hoće li to utjecati na stanje na bojištu odgovara: "U smislu vezivanja ruskih snaga u Mariupolju, ništa se nije promijenilo. Morat će držati velike snage jer se procjenjuje da je dolje 2000 vojnika. To je ogromna snaga i oni će vezivati velik broj ljudi za sebe. S obzirom da se radi o skloništima u više razina, nije moguće lako provesti operaciju. Žrtve ruske vojske brojale bi se u tisućama. To bi bilo strašno teško napraviti".

Mandić je govorio i o mogućem tijeku rata.

"Bude li se relativno brzo implementirala ova oprema koja je došla sa Zapada, mogli bismo u idućih dva tjedna vidjeti obimne napadne operacije ukrajinske vojske za oslobođenje zemlje", rekao je Mandić.

Kaže da se Putina više nitko ne boji te da su međunarodni pritisci urodili plodom pa se dopustila i evakuacija civila iz Mariupolja. Putin je, kaže, ostao usamljen te radi na ruku SAD-u, čiji će jedini problem nakon ovog rata na međunarodnom planu biti Kina.

"Mislim da su oligarsi toga svjesni", dodao je Mandić, koji je za kraj odgovorio i na pitanje je li nuklearni rat još na stolu.

"Nitko ozbiljan, ali stvarno nitko ozbiljan nije na to uopće obratio pozornost. Niti se što u postavu nuklearnih snaga promijenilo. To je stalno pod nadzorom. One funkcioniraju kao i prije pet godina. Najveći dionik crnih operacija i operacija obmanjivanja međunarodne javnosti je ministar vanjskih poslova Lavrov. To ne treba uzeto previše ozbiljno", zaključuje vojni analitičar.