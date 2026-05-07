Istražni zatvor za dvojac iza afere s potporama: Evo za što ih se sve tereti

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je istražni zatvor zamjeniku ravnatelja Agencije za plaćanje u poljoprivredi Zdravku Planincu te poljoprivredniku Željku Mirosavljeviću iz afere s prijevarama povezanima s europskim potporama za ruralni razvoj i poljoprivredu.

Kako je pojasnio delegirani tužitelj Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, Saša Manojlović, obojici je jednomjesečni istražni zatvor određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a jednome i zbog ponavljanja nedjela.

EPPO je danas pokrenuo istragu protiv 21 osumnjičene osobe koje se sumnjiče za korupciju i subvencijsku prijevaru povezanu s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EPJF).

Uhićenja su uslijedila nakon 30 pretraga u kojima je sudjelovalo 150 policajaca, a u istraživanju je uz EPPO i policiju sudjelovala Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te tzv. porezni Uskok.

Bivšu stručnu savjetnicu Ivu Mikšić i voditelja podružnice u Sisačko-moslavačkoj županiji te ujedno i zamjenika ravnatelja iste agencije Zdravka Planinca istražitelji terete za zlouporabu položaja i ovlasti i primanje mita.

Istražitelji sumnjaju da je Mikšić, od 2020. pa nadalje, povezala u zločinačko udruženje još dvoje osumnjičenika kako bi, u zamjenu za novčanu nagradu, zainteresiranim poljoprivrednicima omogućili dobivanje nepripadnih potpora iz EU fondova.

Tužiteljstvo sumnja da je Mikšić, zajedno s još dva člana zločinačkog udruženja neosnovano uvećavala površine poljoprivrednog zemljišta u odgovarajućem registru te da su krivotvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Nepravilnosti prijavila Agencija za plaćanje u poljoprivredi

Ti su dokumenti uključivali nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu sredstava EU-a.

Iz do sada prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša javna službenica i još dvoje osumnjičenika, zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim ovom istragom, pokušali nepripadno pribaviti 670.000 eura europskih potpora, od čega je 357.000 eura isplaćeno.

Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu u iznosu od najmanje 36.000 eura, izvijestili su ranije EPPO i Ravnateljstvo policije.

Uz to, postoji sumnja da je Planinc s najmanje četiri druga poljoprivrednika dogovorio da će im pružiti pomoć u pripremi i predavanju zahtjeva za financiranje sredstvima EU-a radi ishođenja odobrenja poljoprivrednih poticaja i potpora, pod nepravilnim okolnostima, u zamjenu za nezakonitu financijsku korist.

Iz do sada utvrđenih činjenica proizlazi osnovana sumnja na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, subvencijske prijevare te krivotvorenje isprava, počinjenih u sastavu zločinačkog udruženja, zaključuje tužiteljstvo.

Ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Nikola Dolački nakon uhićenja je izjavio da je riječ o nepravilnostima koje je ta agencija prijavila nadležnim institucijama nakon unutarnje kontrole i provedenog nadzora.