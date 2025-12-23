Tisuće iseljenika vratile se u Hrvatsku, otkrili su zašto: "Kad sam to vidio, rekao sam - to je to"

Razlozi povratka nisu samo posao i plaća – povratnici ističu bolju kvalitetu života, slobodu i mogućnost uživanja u svakodnevnim aktivnostima, koje im u inozemstvu često nedostaju. Iako plaće još nisu na razini Njemačke ili Irske, poslovne prilike u Hrvatskoj se poboljšavaju, a mnogi vide potencijal za ostvarenje svojih snova.
Trend povratka važan je signal za demografsku politiku i pokazuje da država polako postaje privlačnija za one koji žele živjeti u svojoj domovini.
Više pogledajte u prilogu novinara dnevnika Nove TV Tina Kovačića i Božidara Lončara.