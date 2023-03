Pojavila se nova sumnja na curenje podataka iz jedne agencije za naplatu potraživanja. Od tvrtke EOS Matrix navodno je procurilo više od 181.000 osobnih podataka, a među njima i podaci maloljetnika. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

Sve je počelo anonimonom prijavom. I to o novom slučaju curenja podataka jedne agencije za naplatu potraživanja. Kako navodi portal Index.hr - procurili su podaci 180 tisuća osoba, pa čak i maloljetnika.



"Agnecija za zaštitu osobnih podataka poduzela je žurne nadzorne aktivnosti budu završene o tome ćemo obavijestiti javnost. Ukoliko građani smatraju da je došlo do povrede njihovih osobnih podataka oni to mogu zatražiti od predmetne tvrtke", poručili su.

Da su podaci iscurili, sama tvrtka doznala je - iz medija i provjerila sustave.

Iz tvrtke EOS Matrix kažu kako se sigurnosni proboj nije dogodio, niti je utvrđeno interno neovlašteno postupanje s osobnim podacima. Kažu da surađuju sa Agencijom za zaštitu podataka te dodaju: "U svrhu zaštite prava i podataka naših korisnika i EOS Matrixa, razmatramo pravne mogućnosti i adresiranje ovog slučaja prema nadležnim tijelima Republike Hrvatske."

Je li došlo do curenja podataka, provjerava i MUP, no kažu izvidi su tajni, posebice jer je navodno riječ i o podacima maloljetnih osoba.

Agencija ima podatke maloljetnika samo kad su nasljednici duga

A agencija za naplatu potraživanja ima podatke maloljetnika, kažu, iznimno u slučaju kada su nasljednici duga.

Udrugu blokiranih to ne iznenađuje, kaže Sarajko Baksa. "Dugovanje se nasljeđuje, dakle ako su roditelji dužni, ako su u blokadi, taj dug neće njihovom smrću neće nestati, prebacit će se na njihove nasljednike. Imaju baze podataka osoba koje u ovom trenutku nisu realni dužnici."

Prije nekoliko mjeseci odjeknulo je curenje podataka iz agencije b2kapital.

Mirjana, od koje je dug do sada potraživalo nekoliko agencija, tada je dobila obavijest. "Dobila sam obavijest SMS-om, zapravo mailom, od b2 kapitala da im je žao, da je do toga došlo oni će to istražiti. I ja bih tako radila u državi gdje nema pravosuđa, nema ministra financija, nema nikoga da ih stavi u kalup."

Da je istraga tog slučaja pri završetku, kaže Agencija za zaštitu podataka. A stručnjaka za računalnu sigurnost Lucijana Carića čudi zašto traje već tri mjeseca. "Svaka firma je informatizirana, svaka firma prikuplja podatke, Agencija može svaki dan biti s tim suočena, možemo svaki tjedan imati incident, ako ćete svaki rješavati mjesecima ili godinama, onda koliko ćete ih riješiti", pita se.

No kadgod je riječ o curenju podataka, odgovornost ima onaj kome su podaci procurili. "Prvo, vi ste uvijek odgovorni, sad je samo pitanje ako niste poduzeli nikakve mjere zaštite, ako su one bile slabe, nedovoljne, onda će samo kazna biti veća", dodaje Carić.

U protekloj godini bilo je 25 kazni u ukupnom iznosu od pola milijuna eura. Najveća - za jednog teleoperatera, nešto više od dva milijuna kuna.

