Vaši osobni podaci, pa i brojevi telefona koje ostavljate bankama kad ugovarate kredit - nisu sigurni. Kako je otkrio portal Index.hr, podaci čak 77 tisuća građana čije su dugove banke prodale tvrtki B2 Kapital procurili su u javnost. Istraga se, potvrđeno je, širi i na banke. Jesu li banke uopće smjele proslijediti podatke trećoj strani, istražio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Nakon curenja osobnih podataka 77 tisuća građana iz tvrtke B2 Kapital koja je od banaka otkupila njihove dugove, iz tvrtke poručuju - traje intenzivna forenzička istraga, surađuju i s policijom no uzrok curenja još nije otkriven. Istraga se pak širi i izvan tvrtke.



"Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi nadzor nad društvom B2 Kapital zbog curenja podataka. U ovoj fazi nadzornih aktivnosti one su proširene i na banke koji su izvorni vjerovnici", kazao je ravnatelj AZOP-a Zdravko Vukić.



Cilj je utvrditi prosljeđuju li banke Agencijama za naplatu potraživanja i podatke koje ne bi trebale zbog GDPR-a. Primjerice, brojeve telefona na što se građani već godinama žale.



Ekipa Dnevnika Nove TV pitala je Udrugu banaka jesu li agencijama davale nezakonite podatke. Odgovaraju u rukavicama, sve što rade u skladu je sa zakonima. Isto tvrde i u B2 Kapitalu.

Agencije nisu financijske institucije

Iz HNB-a, pak, objašnjavaju - u slučaju prodaje duga, banke nisu dužne čuvati bankovnu tajnu, ali ti isti zakoni ne propisuju što konretno mogu, a što ne, prosljediti agencijama.

Ipak, stava su da osobni podaci moraju biti ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.



I tako nema jednoznačnog odgovora tko je i ima li krivih. Baš kao što cijelo poslovanje s otkupom dugova već godinama u Hrvatskoj nije regulirano jer agencije nisu financijske institucije pa ne podliježu nadzoru HNB-a i HANFA-e.

"One su d.o.o koje u većini slučaja imaju temeljni kapital od 20 tisuća kuna, a neke od njih imaju nevjerojatna potraživanja od nevjerojatnih 40 milijardi kuna. To je nešto što treba pravno regulirati", smatra Sarajko Baksa iz Udruge blokirani.

Ministar Marić najavljivao promjene

Bivši ministar financija Zdravko Marić najavljivao je promjene u rujnu prošle godine. "Više ne čekamo dogovor na europskoj razini nego ćemo krenuti sami u zakonske izmjene", rekao je.



No otišao je bez rješenja, a ne nudi ga ni njegov nasljednik.

"Do mene osobno nije došao niti jedan podnesak na tu temu tako da se, od kad sam stupio na dužnost ministra financija, tim nismo bavili", navodi ministar Marko Primorac.



A dok se zakoni ne urede, prema sadašnjima čini se sve je legalno baš kao i kad je početkom godine viceguverner HNB-a od agencija nad kojima bi u uređenoj zemlji trebao imati, ali nema nadzor - legalno kupio vilu za 235 eura po kvadratu.

