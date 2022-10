S prvim listopada na snagu je stupio Vladin paket mjera za borbu protiv inflacije vrijedan 21 milijardu kuna. No, je li i kako zaživio u praksi? U reviziju po trgovinama i tržnicama te računima građana i gospodarstvenika otišao je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Jesenska ponuda je golema, a vrećice umirovljenika mršave.

"Ćoravi gulaš je najbolji!", kaže umirovljenica Marija. Anita pak kaže da joj nije sjela ni mirovina ni obećani dodatak.

"Kako doznajemo isplata mirovina bit će u petak. Ali na njima neće biti dodatka. Iz Mirovinskog kažu da je izračun broja korisnika još u tijeku.

Isto vrijedi i za korisnike dječjeg doplatka. Bolje neće proći ni nezaposleni, prvih 250 kuna neće dobiti u listopadu, već do 10. studenog", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Zato je već na snazi mjera kojom se ograničilo cijene devet osnovnih namirnica. U velikim trgovinama to funkcionira i nestašica nema.

Ali u mesnicama na tržnicama je potpuno druga priča. Svinjskog vrata i lopatice nema ni za lijek, a mješano mljeveno meso nigdje nije 33 kune, javlja Goleš.

"Mi svinjski vrat imamo po 24,99 i lopaticu imamo po 24,99 i to odmah brzo prodamo. U 7 otvaramo, već do 8, 8:30 - nema, kupuju", kaže mesar Dragan.



Tko želi miješano mljeveno meso, kupit će odvojene komade svinjetine i junetine. Mesar će ih samljeti pa koliko ispadne - ispadne. Sa zamrznutim cijenama bore se i male obiteljske trgovine...

"Mali trgovci su trgovina iza ćoska, tu se snabdjevamo baš proizvodima koje su na mjerama. To je nama 25 do 30 posto prometa i vi ako nemate na tome praktički nikakve zarade - znači da je to loše", kaže Mirko Budimir iz Udruge Trgovine pri HUP-u.



Pomoć je obećana i javnim prijevoznicima. Kunu i 47 lipa po litri dizela. No oni i dalje tankaju po punim cijenama, naknada će stići kasnije.

"Uvijek je problem kada će doć sredstva, ovdje je nažalost veći problem što je to premalo. Nama je cijena goriva otišla više nego što je to poticaj", govori Hrvoje Meštrović iz Udruge hrvatskih autobusnih javno-linijski.



"U jesenskom paketu vladinih mjera je i pomoć poljoprivrednicima i to zbog povećanih troškova energenata, gnojiva ali i suše. Ukupna pomoć veća je od pola miljarde kuna što je pohvalno, ali isplata još nema. Bit će dogodine jer natječaji još nisu raspisani. A smanjenje plina i struje građani će vidjeti tek kad - stignu računi", zaključio je Goleš.

