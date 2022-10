Novi predsjednik Uprave Ine Peter Ratatics dao je ekskluzivan intervju za Dnevnik Nove TV. Neki od članova oporbe otvoreno MOL optužuju za kriminal. Priču o reakcijama na gostovanje predsjednika uprave Ine donosi reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Novi predsjednik Uprave Ine u utorak je prvi put stao pred TV kamere u Hrvatskoj, što je istovremeno bio prvi TV intervju koji je dao neki šef uprave Ine otkako u njoj mađarski MOL vodi glavnu riječ.



Peter Ratatics osudio je kriminal u Ini, ali je i jasno poručio da će do onoga što vlada želi, a to je temeljita promjena načina upravljanja Inom, teško doći.

Novi šef Uprave Ine u mnogome razumije poziciju Vlade. Slaže se da su hrvatski članovi Uprave morali otići, potvrđuje da će hrvatski plin ostati u Hrvatskoj. No kad na red dođe promjena modela upravljanja u Ini, mađarska se pozicija ne mijenja ni za milimetar.

"Zaista vjerujem da bi se trebala dogoditi evolucija sustava upravljanja i dogodit će se, no revolucija je već nešto drugo. Ne vjerujem baš da nam treba potpuna revolucija, promjena svega samo radi promjene", rekao je ekskluzivno za Dnevnik Nove TV.



No upravo je način upravljanja Inom najveći kamen spoticanja u odnosu Vlade i MOL-a. Andrej Plenković još od izbijanja afere ponavlja:

"Nastavit će se procesi i razgovori s mađarskom stranom koji moraju dovesti do promjene načina upravljanja. Ovo kako je bilo do sada je dokazano na nekim primjerima ranije, ali na ovome je eklatantno, i ne može ovo ostati ovako kako jest. Odluke su se donosile ne na razini Ine nego u biti MOL-a i to nerijetko na način da se zaobilazilo hrvatske članove uprave", kazao je Plenković.

No na činjenicu da novi mađarski šef uprave Ine nije sklon značajnijim promjenama ni premijer ni ministar gospodarstva danas nisu reagirali, pred novinare je stao tek Branko Bačić i ponovio: .

"Ja sam rekao da je na članovima Uprave da sa drugim vlasnikom, u ovom slučaju MOL-om, nađu sustav koji će omogućiti da uprava doista upravlja inom u punom smislu te riječi".

Oporba nije impresionirana. "Sve je ostalo isto, MOL i Mađarska sviraju, a Plenković pleše. Pazite, Nadzorni odbor se nije promijenio, a ta ekipa nam je prije tri tjedna rekla da nema pojma kako funkcionira INA, ej!!!", kazao je SDP-ov šef Peđa Grbin.

Mađarski MOL čak otvoreno optužuju za kriminal.

"Ono što vidimo iz transfernih cijena goriva jest da Mađarska izvlači novac iz Ine da bi time financirala kupovinu benzinskih crpki po Poljskoj", uvjeren je Zvonimir Troskot iz Mosta.

Pred novim je članovima Uprave ine težak posao: trebaju prvo uvjeriti sebe, a onda i javnost da kriminala više nema, a onda i predložiti bolji model upravljanja uz nadu da će ga Mađari uopće uvažiti. I sve to za samo - 6 mjeseci.

