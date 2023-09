Od proljeća do danas spremnik dizela poskupio za čak 20 eura: "Promijenila se percepcija. Prije smo viđali redove građana koji toče gorivo..."

Iako vozi mali auto, za Zagrepčanku Vesnu gorivo nipošto nije mala stavka u kućnom budžetu.

"Meni je neophodan auto jer ne mogu daleko hodat i puno nositi", kaže Vesna.

Pa se poskupljenje goriva osjeti.

"Da nam samo gorivo poskupljuje još bi to nekak izdržali. Međutim sve poskupljuje...", dodaje Vesna.

Ipak, gorivo poskupljuje kontinuirano od svibnja. Cijena litre dizela od utorka bit će oko tri kune viša nego što je bila tada. A razlog tako strelovitog rasta treba tražiti na Bliskom istoku.

"Prvi razlog je smanjenje proizvodnje od članica OPEC-a a to predvodi Saudijska Arabija. Vjerujemo da je glavni razlog pokušaj povećanja valuacije kompanije Aramco, o tome ćemo vidjeti u narednim tjednima i zbog toga vjerujemo da bi cijena nafte mogla nastaviti rasti u kratkom roku", kazao je investicijski menadžer, Ivan Dražetić.

Paralelno s rastom cijene sirove nafte raste i cijena dizela. Rusija potpuno obustavila izvoz tog goriva, a europske države se pripremaju se za eksploziju cijene. Francuska vlada sprema se na obračun s visokim maržama opskrbljivača

Hrvatska Vlada te marže je davno ograničila. Što će učiniti ako cijene nastave rasti premijer zasad ne otkriva

"Ovo su turbulencije koje nemaju nikakve veze sada s nama nego su dio globalnog tržišta, a mi štitimo naše građane po svim aspektima kako sa paketom mjera praktički dvije godine", rekao je premijer Andrej Plenković.

Ipak, od svake prodane litre dizela u proračun se slije 78 eurocenti, a od litre benzina 71 cent. Kad nabavna cijena goriva poraste za deset centi, država naplati dodatna dva i pol centa PDV-a. A to su centi koji onda nedostaju u džepovima građana.



Od skupog goriva potpune zaštite nema, ali nastave li cijene divljati i državni dio kolača morat će se smanjiti...

Šokantna je informacija kako je od proljeća do danas spremnik dizela poskupio za dvadeset eura.

"Tresu nas cijene, ali vrlo postepeno, poput onog poslovičnog kuhanja žabe. Dio objašnjenja je u tome da je rast bio tijekom ljeta kad to nije bilo u fokusu. Dolaskom eura promijenila se i percepcija građana koliko je to, prije bi to bilo pola kune pa smo viđali redove građana koji toče gorivo, danas tih redova nema. Tih sedam centi građani ne percipiraju kao pola kune nekoć", izvijestio je Biočina i dodao kako cent po cent to utječe na kućne budžete.

Pitanje je što država sad uopće može učiniti, planira li išta po tom pitanju. Reporter Dnevnika Nove TV kaže kako se planovi sigurno rade, a možda će se morati aktivirati već kroz dva tjedna.

"Što će Vlada učiniti? Postoji mogućnost sa smanjenjenm trošarina, ali nema tu puno prostora jer su već blizu minimunu. U cijeloj Europi je problem, države traže razne metode. Francuska uvodi posebne vaučere od 100 eura za gorio za ugrožene građane", kazao je Biočina i istakuo kako se možemo nadati da će se ti tržišni trendovi sami smiriti, jer ako i bude intervencija, one neće moći ublažiti šok od skupe cijene goriva.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



