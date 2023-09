Redari tukli mladiće ispred poznatog noćnog kluba. Majka na rubu suza: "Govorili su mi - nemoj ići s time u javnost, to je mafija. Ali morala sam"

Zaštitari ispred zagrebačkog noćnog kluba H20 pretukli su petoricu mladića. Majka pretučenih blizanaca Vesna Brajčić rekla je kako je stariji sin slavio u noći sa subote na nedjelju rođendan.

"Moj stariji sin Tin je očito popio malo više i ljuljao se, redari su ga odgurnuli, na što je bilo nekakvog verbalnog čašćenja. Tin im je nešto opsovao i rekao da ih puste da izađu i tu su počeli prvi udarci. Kad je uspio doći do izlaza, vidio je mladog brata Vida kako u krvi leži ispred kluba. Rekao je da je bio u šoku od tog prizora, da mu se zamračilo, da nije znao je li mu brat živ ili mrtav", ispričala je Brajčić za Index.

Situacija se nije smirila, već su redari krenuli ispred kluba mlatiti i starijeg sina i Vidovog brata blizanca Ariana, kao i dvojicu prijatelja. ali redari su ih još mlatili iza automobila. Starijeg sina Tina su, dodaje uzrujana majka, našpricali suzavcem, a onda mu je prišao redar i udarao ga s leđa.

Policajci su, kaže, bili jako susretljivi i rekli da će se u slučaj uključiti i Državno odvjetništvo. Redari su, dodaje, iz tvrtke Bilić-Erić. U policiji su joj, kaže, rekli da iz kluba H20 ne žele dati nikakve snimke videonadzora. Medicinski nalaz pokazuje da je sin zadobio ozljede glave.

"Meni su govorili - nemoj ići u javnost s tim, to je mafija, ali morala sam, to su moja djeca. Izašla sam u javnost i zbog drugih roditelja i druge djece. Ja sam plakala u cijeli dan, doslovce nisam znala gdje sam. Meni je to bilo strašno gledati, da to nije dokaz, iste sekunde bih obrisala snimku. Ja nisam bogatun, to su dobra djeca, odlikaši. Da mi netko dođe i mlati djecu, gdje smo mi to došli kao društvo i kao grad Zagreb", zaključila je na rubu suza majka za Index.