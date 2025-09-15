Objavljena snimka skipera u trenutku kada su shvatili da je Tijana (19) pala s visine od 50 metara

U nedjelju su stigli rezultati obdukcije 19-godišnje djevojke iz Srbije koja je u svibnju smrtno stradala u Budvi tijekom parasailinga.

U ponedjeljak je Blic objavio uznemirujuću audiosnimku na kojoj se čuje razgovor dvojice skipera nakon što su shvatili da je Tijana R. ispala iz sjedala.

Na ranije objavljenim snimkama jasno se čulo da je djevojka u panici dugo dozivala pomoć, govoreći da joj je strašno i da se želi vratiti. Pretpostavlja se da je doživjela napad panike. U trenutku tragedije počela je otkopčavati sigurnosni pojas, pokušala se rukama uhvatiti za uže, no iskliznulo joj je iz ruku i pala je u more. Dok se borila za život, parasailing se nastavio još nekoliko minuta, kao da se ništa nije dogodilo.

Prema pisanju Blica, vožnja je bila dogovorena tako da Tijana besplatno sudjeluje u reklamnom spotu za agenciju koja se bavi vodenim sportovima.

Panika na snimci: "Brate, pala je djevojka iz zraka!"

Na novoj snimci, koja je procurila u javnost, čuje se razgovor dvojice skipera – jednog državljanina Srbije i drugog Turske – dok su gotovo pet minuta nastavili voziti prazno sjedalo.

Prvi je primijetio da djevojke nema i povikao na engleskom jeziku, a potom na srpskom:

"Kada je pala?! Glupa reklama!"

Na to mu je turski državljanin odgovorio:

"Ne znam. Kako je ovo moguće?"

U nastavku snimke čuje se i paničan razgovor u kojem pokušavaju shvatiti što se dogodilo:

"Brate, pala je djevojka iz zraka! Je li živa uopće? Ne znam tko je, brate, samo je na padobranu nema!"

"Tko ju je pokupio? Gdje je ona? Pala nam je s padobrana cura, ne znam gdje je!" neprestano je ponavljao srpski skiper.

Pokušaj skrivanja dokaza

Nakon prvotnog šoka dvojica skipera razgovaraju o skrivanju kartice na kojoj je bila snimljena Tijanina vožnja:

"Moraš je skloniti negdje, moramo pogledati snimku. Ali ako netko pita – reci da nemamo ništa! Molim te, skloni karticu", inzistirao je srpski državljanin.

Pitali su se i što reći ženi koja je bila s Tijanom na plaži, a za koju su pretpostavili da je njezina majka:

"Što ćemo reći majci? Što da kažemo kada pita za svoje dijete?" upitao je Turčin.

"Reći ćemo joj da je dobro, da je živa i da će se vratiti", odgovorio je Srbin.

Podsjetimo, jučer su objavljeni nalazi obdukcije. Utvrđeno je da je uzrok smrti utapanje i gušenje, a dodatno su zabilježene ozljede pluća i unutarnja krvarenja.