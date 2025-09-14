Otkriveno u kakvim je mukama umirala Tijana (19) nakon parasailing vožnje: Objavljen nalaz obdukcije

Novosađanka Tijana R. (19) je prilikom pada u more tijekom parasalinga u Budvi 28. svibnja preminula od posljedica teških ozljeda, a sada su objavljeni rezultati obdukcije.

U izvještaju Hitne medicinske pomoći iz Budve navodi se da je njihova ekipa stigla na lice mjesta oko 11 sati i zatekla tijelo djevojke bez znakova života. Mogli su samo konstatirati smrt.

Prisutni svjedoci, kako navode u izvještaju, opisali su kako je djevojka pala u vodu sa 150 metara visine, nakon čega nije davala znakove života. Tijelo je nakon nesreće prebačeno u Centar za sudsku medicinu u Podgorici, gdje je obavljena obdukcija. Prema nalazu, djevojka je preminula od teških ozljeda prsnog koša, a neposredni uzrok smrti utapanje i gušenje, uz traumu pluća i unutrašnje krvarenje.

Pravni zastupnik obitelji stradale, odvjetnik Mirko Bogićević kazao je za Pobjedu da se na snimci kamere koja je bila zakačena za padobran, osim detalja koji su prethodili nesreći, čuje i dogovor dvojice skipera kako da obitelji pokojne Tijane lažno predstave da je nakon pada u more sa teškim ozljedama prevezena u kotorsku bolnicu, iako je već bila preminula.

Obitelj upozorava da je cijeli incident mogao biti spriječen da su poštovane osnovne sigurnosne procedure. Prema riječima odvjetnika, tvrtka koja je pružala usluge parasailinga nije imala adekvatno obučeno osoblje, niti liječnika ili osobu zaduženu za prvu pomoć, što je zakonska obaveza za ovakve djelatnosti.

"Nitko Tijani nije pokazao kako da koristi opremu, niti osnovne signale za slučaj da joj bude loše. U gliseru nije bilo komunikacije s njom. Čak i kamera koja je snimala let nije iskorištena da se prati njeno stanje, nego je služila samo za promotivne svrhe", naveo je odvjetnik Bogićević.

Problem je i tehnička oprema koja je, kako tvrdi odvjetnik, bila pokvarena. Konkretno se radi o tzv. plavoj sponi, komponenti koja se mijenja i po tri puta na dan, a upravo činjenica da nije bila ispravna uzrokovalo je strah i paniku kod djevojke koja se panično pokušavala otkopčati i pritom pala u more, piše Pobjeda.