Obitelj Maršanić, koja je početkom listopada blokirala okretište tramvaja u zagrebačkom naselju Prečko, u petak ujutro održala je konferenciju za novinare. Tvrde da su im pravnici ZET-a i Grada Zagreba zaprijetili.

Obitelj Maršanić u petak je novinarima ispričala o navodnim prijetnjama koje su im uputili predstavnici ZET-a i Grada Zagreba nakon što su početkom listopada ogradom blokirali okretište tramvaja koji, kako tvrde, prolazi preko njihove zemlje.

Opunomoćenik obitelji Maršanić Goran Husić je novinarima rekao da su iz ZET-a poručili ''da će od obitelji Maršanić napraviti primjer kako više nitko ne bi radio probleme Gradu''. ''Ako to možemo okarakterizirati kao prijetnju, onda vjerujem da su nam prijetili'', rekao je Husić.

Bandiću uputili podnesak

Konferenciju za medije Maršanići su održali nakon što su se u ponedjeljak sastali s pravnicima Grada Zagreba i ZET-a. ''Dobili smo pravomoćno rješenje da nam Grad mora vratiti zemljište i ponudili smo predstavnicima Grada da otkupe zemljište ili da ga uzmu u najam'', rekao je za DNEVNIK.hr Mladen Maršanić. Dodao je da je tim pravnika u ponedjeljak prema njima nastupio prijetnjama.

Maršanići su u petak gradonačelniku Milanu Bandiću uputili podnesak u kojem su kronološki objasnili čitavu situaciju te naveli svoja pravna uporišta i rješenja. ''To smo urudžbirali na adresu ureda gradonačelnika Milana Bandića, tako da on to danas ima na svom stolu. Imamo dojam da on nije upoznat s detaljima'', kazao nam je Mladen Maršanić.

Okretište u Prečkom danas čuvaju zaštitari, obitelj Maršanić primio Milan Bandić: "Čekamo rješenje do kraja dana ili zaoštravamo mjere!"

Još jedan Bandićev ispad: "Mene nitko ne je*e! Ja sam institucija, a ne klošar! Čime se hranite?!"

''Mi smo dobili rješenje od Gradskog komunalnog poduzeća u kojem govore da smo mi ugrozili živote građana grada Zagreba. Drugo je bilo da će Grad i u gruntovnicu upisati kao vlasnik te čestice, što je meni nepojmljivo. To je jedan pritisak i prijetnja'', kaže Maršanić.

Mirjana Kos, supruga Mladena Maršanića, kazala je u petak da je obitelj potresena takvim ponašanjem prema njima. ''Kao da im više nikad ne bismo trebali pristupiti i tražiti svoje, da smo mi građani drugog reda. To nam je jako tužno. Mi smo ovdje rođeni i proveli djetinjstvo, ovdje živimo, da ti hnemaš pravo pristupa i tražiti nešto svoje'', rekla je Kos.

Grad Zagreb obitelji koja je blokirala tramvaje ponudio 79 eura po kvadratu: "To su nam mogli nuditi 1996. godine. Sada je vrijednost puno veća"

Podsjetimo, članovi obitelji Maršanić 1. su listopada blokirali prolaz tramvajskim linijama 5 i 17 u Zagrebu na okretištu Prečko. ZET je tada uveo izvanredne autobusne linije kako bi građani imali prijevoz.

Iz obitelji Maršanić doznaje se da im je zemlja oduzeta još u Jugoslaviji. Tada im je rečeno da će tu biti izgrađena cesta, no to se nikada nije dogodilo. Grad Zagreb izgradio je okretište tramvajskih linija 5 i 17, a Maršanići tvrde da nikad nisu dobili niti kune naknade za svoje privatno vlasništvo. Kažu da im je sada prekipjelo jer se s Gradom Zagrebom godinama spore, a nema rezultata. Tramvajska pruga ondje je od 2001. godine.