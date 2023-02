Idući utorak doći će do pada cijena goriva, najavio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.

Tko diže cijene s razlogom, a tko bez razloga? Tko ima najnižu cijenu istog proizvoda? Sve to građani će moći uskoro detaljno pratiti putem takozvane "bijele liste" Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.



Više detalja o samoj aplikaciji i učinku bijelih lista te kretanju cijena energenata, otkrio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.

Tri trgovačka lanca slat će svakih 15 dana cijene 1200 proizvoda, a građani će preko aplikacije moći pratiti i uspoređivati koliko rastu ili padaju cijene 300 najvažnijih proizvoda.

No dok su Konzum, Tommy i KTC pristali na suradnju, čime je pokriveno 38 posto tržišta, ostalih sedam od 10 najvećih lanaca nisu. U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja kažu da će ih popisati ručno.

Iz Udruge trgovina Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) danas nema komentara, a sindikati, kojima je danas predstavljena aplikacija, pozdravljaju ovaj korak, ali i žale što nije učinjen ranije i kao primjer navode Sloveniju, a o svemu više možete pogledati u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešića.

Ministarstvo se hvali aplikacijom koja još nije dostupna građanima

''Aplikacija je u potpunosti razvijena i ona je sada u testnoj fazi. Danas smo je pokazali sindikatima i novinarima, a vjerujem da će u idućim danima biti dostupna i svim našim građanima, a sve kako bi im ta aplikacija pomogla da donose informirane odluke o kupovini'', kazao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.

Cilj je da građani transparentno vide kako se kreću cijene u trgovačkim lancima, objasnio je Filipović i potvrdio da su od trgovaca tražili da im dostave cijene unazad godinu dana: ''Tražili smo da nam dostave podatke za cijelu prošlu godinu kako bismo kao Ministarstvo mogli napraviti detaljnu analizu što se događalo s cijenama''.

Zašto su neki trgovački lanci odbili sudjelovati? ''Ako nemate ništa skrivati, dostavit ćete sve tražene podatke''

Moguće je da zbog toga, jer bi se jasno vidjelo kako su se kretale cijene, dio trgovačkih lanaca nije želio dati svoje podatke, smatra ministar, koji je istaknuo: ''Ako nemate ništa skrivati, dostavit ćete sve podatke koji se od vas traže. Mi ne tražimo te podatke za sebe, mi ih tražimo radi naših građana da bi oni mogli vidjeti kako su se kretale cijene i tko je prema njima bio korektan i onda naravno da bi oni to mogli valorizirati kada idu u kupnju u koji trgovački lanac''.



Od neposlušnih trgovaca cijene će doznati putem anketara.



Kad je u pitanju cijena goriva, Filipović je kazao da ima dovoljno zaliha u Europi koja se pripremila i najavio da će u utorak idući tjedan doći do značajnog pojeftinjenja dizela, i to za gotovo kunu, te pojeftinjenja benzina.

