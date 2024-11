Nezavisna kandidatkinja za predsjednicu RH Marija Selak Raspudić govorila je u ponedjeljak u Karlovcu o problemu nezakonitih migracija te poručila da na čelu države treba biti osoba koja po tom pitanju neće imati komplekse i kojoj će sigurnost građana biti osnovni zadatak.

Kaže i da Hrvatska do 12. prosinca mora razraditi provedbene planove po kojima će se raditi prihvatni centri za nezakonite migrante i da o tome želi javnu raspravu koja će uključivati i stanovništvo pograničnih područja.

Hrvatska je pristala biti jedna od nekoliko graničnih zemalja Europske unije koje su se obvezale da se u njima grade takvi centri, i to za potencijalno problematične azilante, rekla je te upitala je li Hrvatska spremna na veliki migrantski val, ima li kapaciteta strože čuvati državnu granicu i je li svjesna da će se na kritičnim točkama trebati koristiti vojska radi odvraćanja.

"Zalažem se za to da se iskoriste svi mehanizmi na raspolaganju da bi hrvatska državna granica bila čvrsta i nepropusna, a građani Hrvatske sigurni", naglasila je.

Selak Raspudić je istaknula da je pitanje sigurnosti temeljno pitanje svake države.

"To nije populizam, ali ne treba po ovoj temi imati mjesta za komplekse. Zadaća predsjednice i vrhovne vojne zapovjednice je činiti zemlju sigurnom. To shvaćam vrlo ozbiljno. U tome ću biti vrlo odlučna i toj ću temi biti posebno posvećena", poručila je.

Ponovila je da se u Hrvatsku "čarter letovima iz različitih zemalja vraćaju migranti" jer je naša zemlja prva koja ih je evidentirala i da je lani bilo 1157 takvih povratnika, a da je Hrvatska u druge zemlje, po istoj osnovi, uputila 13 migranata.

Također, pozvala je ostale predsjedničke kandidate da se i oni izjasne o nezakonitim migracijama i o sigurnosti te naglasila da je upravo sigurnost bila jedna od rijetkih specifičnosti Hrvatske u europskom kontekstu i jedna od najvećih vrijednosti.

"Želim poručiti svim građanima da sam dovoljno ozbiljna i odgovorna da znam što je moj temeljni zadatak, a to je učiniti Hrvatsku sigurnom za sve građane, i sačuvati najveće blago Hrvatske, a to je činjenica da je danju i noću bila sigurna, dok možda uskoro to više neće biti", poručila je Selak Raspudić.

