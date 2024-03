Snaga platforme Možemo!: Glasna u osudi nasilja nad ženama, usprotivila se muralu za Praljka, a uživa u pravljenju posebne vrste kruha...

Ivana Kekin članica je Nove ljevice od osnivanja, 2016. godine i platforme Možemo!. Sudjelovala je u nizu društveno aktivnih prosvjeda, a na parlamentarnim izborima 2020. bila je kandidatkinja na listi Nove ljevice. Predsjednica je Nove ljevice od rujna 2020.

U parlamentu primarno se bavi temama vezanima uz zdravstvo i školstvo, mentalno zdravlje djece i mladih, prava žena i LGBTQI osoba...

Rođena je 24. siječnja 1984. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sv. Ivanu Zelini. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine, a potom stekla specijalizaciju iz psihijatrije te subspecijalizaciju iz psihoterapije.

Doktorirala je 2018. godine, a disertacija je dobila Dekanovu nagradu za najbolji doktorat Medicinskog fakulteta. Zaposlena je na Klinici za psihijatriju KBC-a Zagreb.

Članica je upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu.

Ivana Kekin i Sandra Benčić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Glasno je i snažno istupila u lipnju prošle godine ustvrdivši da je HDZ od 2007. Medikolu dao više od milijardu kuna javnog novca.

"Skandaloznom odlukom o proglašenju Medikolove specijalne onkološke bolnice strateškim investicijskim projektom, HDZ pacijente oboljele od karcinoma predaje u ruke njima bliskoj privatnoj tvrtki. Premijer Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš odabrali su Medikolov projekt kao doslovno jedini strateški projekt iz područja zdravstva u Hrvatskoj, što je, osim odlijevanja pacijenata i novca HZZO-a u privatne ruke, i jasno pogodovanje, u skladu s poviješću odnosa HDZ-ovih ministara zdravstva i obitelji Rajković još od 2007. godine. Tako će im omogućiti da projekt provedu brže, uz manje procedura,” rekla je i dodala:

"U isto vrijeme u Hrvatskoj građani od raka umiru značajno više i značajno prije od prosjeka EU-a: na sto tisuća stanovnika od raka umire čak 328 osoba, a EU prosjek iznosi 190 osoba na sto tisuća stanovnika."

Protivnici joj, između ostalog, zamjeraju što je zajedno s nekim gradskim zastupnicama napravila Podlogu za odluku o ukidanju mjere roditelj odgojitelj. Isto tako, mnogi s desnice zamjerili su joj izjave o uklonjenim muralima s trafostanice u zagrebačkom naselju Lanište. Dva su bila posvećena Vukovaru dok su druga dva murala bila posvećena Dinamu i generalu Slobodanu Praljku.

"Građani su se javili u vezi murala na kojem je bio osuđeni ratni zločinac Praljak. Dana je uputa da se prefarba mural, no došlo je do nesporazuma komunalnog redara i HEP-a te su se greškom uklonili i ostali murali. Mural će biti nadoknađen, a ratni zločinac je uklonjen" izjavila je Kekin, a na pitanje o muralu Zvonimira Bobana (kako udara milicajca na Maksimiru) na Osnovnoj školi u Savskom Gaju je naglasila:

"Sklona sam tome da nije primjereno da prikazi nasilja budu na osnovnim školama i stoga bih podržala i njegovo uklanjanje. Uspjesi naših sportaša i općenito uspjesi hrvatskog naroda mogu se izražavati i kroz slike koje ne prikazuju nasilje."

Možemo! Foto: Nera Simic/Cropix

Isticala se i izjavama potpore prvom homoseksualnom paru u Hrvatskoj koji je uspio dobiti status udomitelja, hrvatskim građanima koji su bili uhićeni u Zambiji pod optužbom za krijumčarenje djece, zatim istospolnim zajednicama u usvajanju djece i umjetnoj oplodnji... dakle, temama koje su izazivale burne reakcije političkih neistomišljenika

Zanimljivo kako je i svog supruga, Milu Kekina (53), frontmena Hladnog piva, koji je po struci profesor engleskog i njemačkog jezika, na prethodnim izborima potaknula da se kandidira u 7. izbornoj jedinici lijevo-zelene koalicije predvođene platformom Možemo!

Zaljubili su se još 2007. godine. Ona je tada bila studentica medicine, a devet godina stariji Kekin već je bio etablirani glazbenik. A nakon svega nekoliko mjeseci veze izmijenili su bračne zavjete bez prevelike pompe. Na vjenčanju su bili tek najbliži članovi obitelji i prijatelji koje su častili pivom i čipsom. Uskoro je na svijet stigao i sin Vito, sada 16-godišnjak, a pet godina poslije i kći Miša (11).

Otkrila je, u intervjuu za Gloriju, kako je biti u braku s glazbenikom.

"Ključno je imati muža koji je zadovoljan svojim poslom. Ako voli svoj posao, onda je i sretan čovjek. Bilo je neizvjesno za vrijeme pandemije, jer nije mogao nastupati i nije znao kad će moći. To se prelamalo i na financijski aspekt i na Miletovo raspoloženje. Pitao se koja je njegova svrha, hoće li ikada moći raditi ono što je zamislio i ako ne, što će raditi", ispričala je i dodala kako joj pomaže u odgoju djece.

"Mile je stvarno ozbiljno uskočio. Zezali smo se da otplaćuje dug jer je nakon rođenja prvog djeteta stalno bio na turnejama. Klinci su veći, no katkad osjećam užasnu grižnju savjesti zato što s njima provodim premalo vremena".

Ivana Kekin, Jelena Miloš, Damir Bakić, Sandra Benčić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ističe kako u slobodno vrijeme radi tri stvari.

"Prva je fizička aktivnost. Vježbam ujutro kad se dignem - hvala susjedu ispod nas što to tolerira - a po gradu dnevno pretrčim dvoznamenkasti broj kilometara. Jako volim i kuhanje pa u šali kažem da to najbolje radim, bez obzira na sve stečene titule. Sama radim "sourdough" kruh. Taj kvasac već godinama živi i putuje s nama kao da je dio obitelji. Opušta me čitanje. Zadnja knjiga koja me oduševila je "Max, Mischa & ofenziva Tet", norveškog pisca Johana Harstada. Posljednji put sam se tako oduševila Franzenovim "Korekcijama" ranih 2000-ih".

U imovinskoj kartici navela je da kao zastupnica prima plaću od 1884,66 eura. Prijavila je i prihode koje je ostvarila kao potpredsjednica Gradske skupštine. Za tri održane sjednice isplaćena joj je ukupna naknada od 690 eura. Navela je i kako godišnje od iznajmljivanja nekretnine turistima preko agencije zaradi 13.060,45 eura.

Na sebe ima kredit od 174663,22 eura podignut 2022., za koji mjesečno izdvaja 881,42 eura.

Od nekretnina posjeduje stan na Črnomercu od 77 kvadrata vrijedan 199.084,21 eura. Na supruga je zemljište s kućom u Momjanu u Istri vrijedno 400.000 eura.

Supružnici posjeduju automobil Renault Kadjar iz 2018. vrijedan 14.997,68 eura dok Ivana Kekin na štednji ima 3.527 eura 'od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada'.