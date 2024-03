Traje istraga zbog prodaje droge, ali nije to jedini problem: "Kad oni dobiju socijalnu pomoć, to je paljenje, to je muzika, to je pucanje…"

U najvećem romskom naselju u Hrvatskoj živi više od dvije tisuća Roma. Iako su uvjeti za život daleko od idealnih, određeni napredak ipak je vidljiv. U Paragu svi imaju struju, vodu i optički internet, a sve više ih završava i srednjoškolsko obrazovanje. Ukupno je to oko 12 posto.

"Mi ih pratimo kroz cijelo osnovnoškolsko obrazovanje, osiguran je prijevoz, udžbenici, prehrana, produženi boravak ako treba, to je jedan aspekt, drugi je stroga kontrola nenamjenskog trošenja socijalne pomoći. Ima u romskim naseljima i oružja i droge i incesta. Dakle, sve što mi vidimo i na što upozoravamo“, kaže međimurski župan Matija Posavec.

Ipak, velik broj ljudi socijalnu pomoć zloupotrebljava te od nje živi.

"Ti dani dok oni dobiju socijalnu pomoć, to je paljenje, to je muzika, to je pucanje. Imate dečke koji su mladi i jaki, i koji moreju radit, al ne rade jer dobivaju socijalnu pomoć, e to je problem. Ljudi se boje i nije im svejedno, ne usude se govoriti o tome, to je recimo tabu tema", smatra Tomislav.

Najveći problem u svim romskim naseljima i dalje su droga, ilegalno oružje, ali i svakodnevne paleži.

"Različito smeće, gume se pale, ostali otpad i to je također javnozdravstveni problem jer se ti crni, gusti oblaci dima šire ovim područjem i posjedovanje ilegalnog oružja. Ima i pljački i provala, ali one su isto u padu“, kaže načelnik Općine Nedelišće Nikola Novak.

Da opada broj teških kaznenih djela potvrđuju i iz Međimurske policije. Teških krađa je u odnosu na prije deset godina pedeset posto manje. Detektiranjem opasne droge Galaxy i sve češćom konzumacijom u romskim naseljima, policija je svjesna novog problema.

"Pokazala se ta korelacija između te droge i više kaznenih djela na terenu, al posebno unutar romskih zajednice. Što se tiče preventnih djela tiskali smo 5000 ovakvih letaka na hrvatskom i bajaškom jeziku koja ćemo dijeliti mladima u romskoj zajednici kako bi spriječili kaznena djela“, kaže Nenad Risek iz PU međimurske.

Vijeće za prevenciju Međimurske županije poduzima sve za smanjenje delikvetnog ponašanja te se preventivni programi provode od predškolske dobi.

"Znamo za pojedinačne slučajeve devetogodišnjaka koji su koristili galaxy i završili u bolnici sa teškim posljedicama, ali i konzumacija alkohola i cigareta. Isto tako, bilo je organizirano mobilno savjetovalište koje je dvaput tjedno bilo u romskim naseljima gdje su se pojedinci mogli javiti i zatražiti pomoć“, kaže Maja Odrčić Mikulić iz Vijeća za prevenciju kriminaliteta.

Svi osumnjičeni u akciji policije u kojoj su u srijedu zaplijenjene veće količine droge, ostaju u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

