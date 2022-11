U oružanom sukobu migranata u vojvođanskom selu Horgoš, u blizini mađarsko-srpske granice, u četvrtak kasno navečer ranjen je jedan dvadesetogodišnji mladić, priopćio je srbijanski MUP, koji je u to područje uputio veći broj pripadnika specijalne policije i priveo više od 600 osoba.

Tijekom pretrage terena na poziv mještana policija je na mjestu obračuna zatekla šestero migranata, među kojima i jednog s dvije prostrijelne ozljede.

Radio televizija Srbije (RTS) objavila je s tim u vezi da je u tijeku velika operativna akcija u kojoj se obavlja pretraga terena u širem području Horgoša i Subotice, na sjeveru Vojvodine.

U pretragu su uključeni specijalci, helikopteri i dronovi. Akcija je proširena i na područje Beograda, navodi RTS i dodaje da je privedeno više od 600 osoba.

Na mjesto okršaja migranata otišao je i ministar unutarnjih poslova Bratislav Gašić. Na društvenim mrežama u četvrtak navečer objavljeni su snimke iz Horgoša na kojima se vidi velika skupina migranata, od kojih su neki imali su automatsko oružje, a čuje se i pucnjava.

To je dodatno uznemirilo mještane toga sela, koji već godinama ukazuju na probleme vezane uz prisustvo velikoga broja migranata.

Horgoš je pogranično mjesto s brojnim okolnim salašima u kojima, kako prenose mediji na mađarskom u Vojvodini, utočište pronalaze migranti dok čekaju na ilegalni prelazak srpsko-mađarske granice.

Do oružanog obračuna migranata došlo je i početkom srpnja u naselju Makova Sedmica, kod Subotice, također uz granicu s Mađarskom.

Tada je jedna osoba poginula, a više njih je ranjeno. Migrantski pravac preko Srbije i Mađarske posebno su proteklih dana spominjali austrijski dužnosnici, u kontekstu ulaska u Schengen Hrvatske, Bugarske i Rumunjske, žaleći se na velik priljev migranata upravo tim pravcem.

1/3 🇷🇸“Unformed reports, migrants armed with AK-47 rifles are shooting in the town of Horgoš, Serbia. Serbian police and military units have already closed down the town and surrounding highways” pic.twitter.com/4It5WL72my