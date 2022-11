Za tjedan dana Hrvatska dobiva novu dionicu autoceste, a riječ je o 24 kilometra koridora 5 C kroz Baranju. Izgradnja ceste i mosta preko Drave popraćene su brojnim zanimljivostima, ali i apsurdima te višegodišnjim probijanjima rokova. Sada kada je dionica dovršena, Ekipa Nove TV s Tinom Kovačićem prva ju je testirala. Vežite se, krećemo.

Pruža se preko rijeke Drave. Ime bi trebao dobiti po 3. gardijskoj brigadi Kune. Stajao je 830 milijuna kuna. Izgradnja je počela 2011., a dovršena 2018. godine – ali do danas preko njega automobili ne prelaze.

Jer nakon mosta do danas nije bila izgrađena autocesta, pa je jedno vrijeme nosio pogrdan naziv – most za nigdje. Iza njega se krije i jedno pravo kvizaško pitanje: Koji je most najduži u Hrvatskoj?

A odgovor je - upravo ovaj most. Dugačak je 2057 metara i za 103 metra je duži od Pelješkog mosta.

Jer prelazi i preko dugačkog močvarnog pojasa uz Dravu. Za vrijeme izgradnje mosta Hrvatska je promijenila četiri premijera. Radovi su se odvijali tik uz minsko polje, a razlog kašnjenja je stečaj, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

"Mnoge firme krenu u izgradnju, dožive određene financijske probleme. Nakon toga se mora poništiti natječaj, proglasiti novi", kaže Goran Ivanović iz Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Ni izgradnja autoceste nije prošla bez "zavrzlama" na hrvatski način. Može se reći da je za dlaku izbjegnut jedan potpuni apsurd. Iako je most izgrađen u sklopu autoceste s četiri trake, cesta nakon mosta trebala je biti obična sa dvije trake, no 2017. godine na Savjetu za Slavoniju Baranju i Srijem ipak se donosi odluka da se kreće u izgradnju autoceste u punom profilu sa četiri trake.

Od 2. prosinca 24,6 kilometara autoceste kroz Baranju prijeći ćete u 8 i pol minuta vožnje koje puno znače za spajanje sa srcem Europe uvoz i izvoz.

"Osječko-baranjska županija ima 220.000 hektara obradive površine. Cijela Slavonija negdje oko 800.000 hektara. Brz protok roba, brz dolazak roba je vrlo bitna stvar", kaže Ivanović.

Projekt je Hrvatske autoceste stajao 206 milijuna eura financiranih kroz kredite svjetskih banaka, a upravo se iz svijeta očekuju Skandinavci, Nijemci, Česi na čašicu rakijice, vina, fiš paprikaš ili čobanac.

"Donosi nam još veći broj gostiju s, nazovimo ih, sjevernoistočnog tržišta. Već u zadnje dvije godine vidimo povećanje od 200% Poljskih gostiju koji Baranju koriste kao međudestinaciju na putu prema južnijim krajevima", kaže Matej Perkušić iz Turističke zajednice Baranje.

Za potpuni spoj s Europom Hrvatska treba završiti još 5 kilometara autoceste do granice, a Mađarima ostaje isti takav korak prema nama - od 16 kilometara.





