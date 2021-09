Nakon uspješne prve sezone, projekt Nove TV i trgovačkog lanca SPAR "Startaj Hrvatska" ide dalje. I u novoj sezoni osmero poduzetnika je dobilo priliku da svoje poslovanje dignu na višu razinu.

Od ideje do njezinog ostvarenja put je dug i nije lak. Najbolje to znaju mali poduzetnici. Njih osmero ove je godine dobilo jedinstvenu priliku u projektu "Startaj Hrvatska".

"Mi smo mlada firma kojoj je ovo bio jedan veliki san koji se napokon ostvario. Nevjerojatno, bez riječi sam", kaže poduzetnik Mario Likar.

"Prijavio sam se na Startaj Hrvatska da pokažem hrvatsku proizvodnju. Želio sam ostaviti hrvatski proizvod na hrvatskim policama", kaže Zvonimir Kalić.

Trud osmero poduzetnika - ideje i inspirativne priče o putu do uspjeha. Njihovi su proizvodi danas stigli do posebnih, ''plavih polica'' velikog trgovačkog lanca.

"To je ono što svaki poduzetnik, pogotovo ovako mali kao ja, sanja. To je cilj", kaže poduzetnica Jelena Gadže.

"Jako sam ponosna na to i pomalo nestvarno još uvijek, ne mogu vjerovati to, da smo od početka kad smo imali samo ideju, došli do toga", rekla je Renata Burić.

"To je jednostavno ostvarenje sve te patnje i truda koje smo prolazili i koje ćemo još prolaziti. Vidiš nešto opipljivo i nešto stvarno", kaže Maja Fertalić.

To je i cilj ovog društveno odgovornog projekta - pomoći i poticati razvoj hrvatskog poduzetništva, inovativne proizvođače i start-upove. Dati im priliku.

"Jako jako velika sreća. Zaboravite na sav umor i na teške momente i prosto entuzijazam bez granica", rekla je poduzetnica Branka Borović.

"Krajnje očekivanje je da se dobro zabavimo, da nastavimo raditi i da kupci prepoznaju naše proizvode kao kvalitetne", kaže Marija Čulo.

"Naučiti što više lekcija, skupiti što više iskustva, poznanstva, naučiti iz padova, ali i iz uspona", kaže Ivana Grčić.

Gledatelje očekuje pregršt inspirativnih i zanimljivih priča.

"Ja sam onaj koji testira svaki proizvod i mislim da će ovo biti jedna napeta poduzetnička sezona", najavio je Jan Kerekeš.

Prošlogodišnji pobjednik kaže da mu je ovaj projekt bio velika odskočna daska.

Ima san nekoga kraj sebe ko je podržava moju ideju, moju viziju. Nakon završetka projekta nastavija san se razvijat dalje, rekao je Goran Čipčić, pobjednik prošle sezone ''Startaj Hrvatska''.

''Startaj Hrvatska na Novoj TV počinje - USKORO''.

