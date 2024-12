Koristimo ih gotovo svaki dan prilikom kupnje voća i povrća. Do sada su bile besplatne, no od Nove godine tanke plastične vrećice će se naplaćivati.

Koliko će se one naplaćivati će odrediti trgovci sami. Naplaćivat će ih svugdje gdje se prodaju meso, riba, voće, povrće. Jedan trgovački lanac naplaćivat će ih na blagajni i to po jedan cent.

Ovom mjerom se nastoji smanjiti količina plastike u okolišu. I uz njih će biti napomena da ih se štedljivo koristi.

"One neće moći biti smještene na blagajnama jer to može negativan učinak na naše ciljeve, nastojimo smanjiti njihovu uporabu, ne ukazivati na njih. One će biti smještene tamo gdje je to potrebno", poručila je Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije

Bile besplatne ili ne, bilo bi dobro mijenjati navike. Za to je dovoljno čuti i sljedeći podatak - plastika predstavlja 95 posto otpada koji pluta Sredozemnim morem, a većinom su to plastične vrećice.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.

