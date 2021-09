Dobra ideja, ustrajnost i akcija, sve je to projekt Startaj Hrvatska, koji donose SPAR Hrvatska i Nova TV. Osmero poduzetnika koji slijede svoj san upoznat ćemo uskoro u drugoj sezoni. A njihove proizvode testirat će Jan Kerekeš, više o svemu saznajte u videu In magazina.

Emisija Startaj Hrvatska, koja mijenja živote ljudi, upoznat će nas s novim inovativnim proizvodima te ljudima koji su ih stvorili. A ove godine timu se pridružio i Jan Kerekeš, koji možda ima i najslađi zadatak.



''Ja sam skečer, ja sam taj skečer poput kečera koji probava sve te proizvode, mora ih nekoliko puta testirati. Zapravo na meni je najteži zadatak. Frano, Frano, mislim on možda je glavni, ali ljudi moji bez mojih testiranja mi ne bi znali uopće kakvi su to proizvodi'', objašnjava Jan.

Kroz njegove skečeve gledatelji će imati priliku pobliže upoznati ideju, specifičnosti i uporabnu namjeru određenog proizvoda.



''Evo ga, za svaki proizvod snimam po jedan skeč, sa svojim velikim i malim suglumcima i odlično se zabavljam za početak'', kaže.

S obzirom na to da je Jan vlasnik nezavisnog kazališta Kerekesh teatar, doista dobro zna s kakvim se izazovima kandidati, ali i mnogi drugi poduzetnici susreću.



''Onaj koji nije probao to mislim da stvarno ne zna što je to krenuti od nule, krenuti iz garaže, krenuti sam. I stvarno skidam kapu evo ga svim ljudima, ne samo našim kandidatima, nego ljudima diljem Hrvatske koji imaju živac taj i tu potrebu pokušati nešto novo, probati nešto sami. Treba krenuti bez preskakanja stepenica, treba krenut od prve stepenice pa evo do kod nas put dovede'', priča.

Ali uz rad i trud rezultati će biti vidljivi. Pa čak i u vremenima kakva nam je bila protekla godina.



''Mislim da svatko od nas je imao u toj izazovnoj 2020. misli koje nisu samo pozitivne i mislim da je teško zadržati pozitivu, odnosno, bilo je dana kad i sam sebe jedva nasmijem. Međutim taj dan je dogovoreno snimanje nekog duhovitog humorističkog videa i jednostavno nakon snimanja si ispunjen maksimalno. Jednako tako je i s nekim poduzetničkim pothvatom ili poslom koji se mora realizirati i kad ga se realizira onda je stvarno čovjek ispunjen'', kaže.

Ustrajnost se i njemu isplatila.



''Mislim da će Kerekeš teatar završiti s preko 200 predstava što je ogromna brojka za kazalište koje zapravo živi u kombiju. Pokušavam biti raznolik, pokušavam sam sebe nadograditi iz godine u godinu i mislim da se dogodilo puno lijepih stvari. Uz to stignem biti i tata što mi je posebno drago da nisam zastranio i otišao samo u posao'', kaže.

I ove godine Startaj Hrvatska pomaže poduzetnicima koji imaju dobru i inovativnu ideju kako bi plasirali svoje proizvode na police SPAR-a, jednog od najvećih hrvatskih maloprodajnih lanaca.



''To je jako lijepa priča to što SPAR zapravo podržava, inicira ovu vrstu projekta. Mislim da teško je danas smisliti nešto novo, nešto što još nije smišljeno. Međutim svaki proizvod ima neku svoju nijansu po kojoj je poseban. U skladu sa pričama naših kandidata koji su se stvarno privatno izložili. Mislim da je sve to puno šire i puno kompleksnije od samog proizvoda'', smatra.

Tko su ovogodišnjih osmero kandidata koji će dobiti priliku ostvariti svoje poduzetničke vizije i proizvod plasirati na police SPAR i Interspar trgovina, saznat ćemo uskoro u drugoj sezoni projekta Startaj Hrvatska.

