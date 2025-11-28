Odgojiteljica ostaje u zatvoru jer je širila dječju pornografiju. Ravnatelj Centra upozorio: "To nije sigurno mjesto"

Odgojiteljica s istoka Hrvatske je od 4. studenog u istražnom zatvora zbog sumnji da je širila dječju pornografiju. Nakon što je osnivač vrtića dobio potvrdu mjesnog Županijskog suda, o svemu su obaviješteni i roditelji.

Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da se radi o mlađoj osobi koja je na internetu dijelila pornografske fotografije djece školske dobi. Za sada nije poznato jesu li žrtve i djeca s kojima je radila. Odgojiteljica je na bolovanju, a osnivač vrtića pokrenuo je postupak izvanrednog otkaza. Policija o slučaju ne želi govoriti zbog zaštite identiteta maloljetnika.

"Kontaktirali smo osnivača vrtića i uvjeravaju nas da su poštovali sve zakonske procedure. Odgajateljica je pri zapošljavanju morala dostaviti uvjerenja o tome da se niti na jednom sudu protiv nje ne vodi nikakav postupak, da protiv nje nisu izrečene mjere zbog zaštite djece, a tu je bilo i još nekih drugih uvjeta jer se radi o vrtiću", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

Marina Bešić Đukarić, novinarka Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

"Internet nije sigurno mjesto"

O ovom je slučaju reporterka razgovarala i s Tomislavom Ramljakom, ravnateljem Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, u sklopu kojeg djeluje i Centar za sigurniji internet.

"Svakako da je prevencija najbolji način. Ako educiramo što više djece, što više roditelja i stručnjaka koji rade s djecom, možemo prevenirati ovako nešto", rekao je Ramljak.

"Prošle godine smo imali 420 kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, a ove godine smo ih u prvih devet mjeseci imali preko 500. Međutim, problem je internet jer je upravo zbog njega sve više kaznenih djela ovakvog tipa u kojem osoba ne mora biti pedofil, ali to radi iz ekonomske koristi", dodao je.

Gdje god ima interneta, zaključio je, bit će i porasta kriminala na štetu djece.

"Djeca su žrtve seksualnog zlostavljanja da bi se takav materijal prodavao. Zato je bitno educirati djecu i roditelje da internet kao takav nije sigurno mjesto i da postoje rizici", rekao je Ramljak.