Drama oko nove kovanice eura: Hrvatski građani tvrde - ime grada je pogrešno

Nova prigodna kovanica od dva eura na grad Pulu u Istri diže prašinu. Problem je u dvojezičnosti. Iz HNB-a kažu - sve je po zakonu, ali jug Istre ustraje i kaže da je ime grada napisano krivo.

"Naravno da bi meni bilo drago vidjeti i Pula i Pola", rekao je jedan od stanovnika. Na kovanici je naziv, naime, samo na hrvatskom.

Iz gradske palače upozoravaju na puni, zakonski propisan naziv Grada u svim službenim i javnim kontekstima pa bi tako i na dva eura trebalo pisati Grad Pula – Pola, na oba jezika, na hrvatskom i na talijanskom. I to je tako, kažu na Forumu, propisano u nekoliko zakona i statuta.

"Radi se o zakonu koji je odnosi na područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj te Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjima. Tu su i interni akti Statut grada Pula Pola i Statut Istarske županije", rekao je Vito Pauletić, dogradonačelnik Pule.

No, iz HNB-a napominju da pri izdavanju kovanica, pa i ove pulske oko koje se sad lome koplja, poštuju sve zakone Republike Hrvatske.

"Hrvatska narodna banka u ovom slučaju ne djeluje lokalno, odnosno regionalno, na području nekih županija, općina ili gradova, nego na području cijele Republike Hrvatske i pri tome koristi svoju javnu ovlast izdavanja kovanica. Te kovanice, kao i ova prigodna, zakonsko su sredstvo plaćanja ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i na cijelom euro području", objasnio je Tihomir Mavriček, izvršni direktor Sektora za gotov novac.

Furio Radin, koji je posljednjih 30-ak godina zastupnik talijanske nacionalne manjine u Saboru smatra da je pri izdavanju ove kovanice Narodna banka trebala ipak tražiti nekoliko mišljenja oko naziva grada Pule. "Jer onda se, budući da ima dva zakona, onda se odnosi samo na jedan, onaj općeniti, a ne na amandman koji sam ja dao 2006. gdje točno pišu nazivi hrvatskih gradova, a naziv hrvatskog grada Pula je Pula, Pola", rekao je Radin.

Ova kovanica biti će dostupna za građane od 1. prosinca i moći će se nabaviti za istu vrijednost – dva eura. Izdana će biti u količini od 200.000 komada, od čega će 190.000 biti na raspolaganju građanima za zamjenu.