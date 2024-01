Velika utrka za dozvole za apartmane u našem turističkom biseru: "Nastao je kaos zbog jedne izjave, svatko je tumači drugačije"

Rijetki su oni koji unutar zidina nemaju apartmane, Marija od rođenja živi ovdje i tek sada će prvi put tražiti dozvolu za iznajmljivanje svog životnog prostora.



"Za moje unuke, pa i sina, ako bude nekakva zabrana i dalje, moram papire dobiti", ispričala je za Dnevnik Nove TV.

Isto razmišlja i Srđ Katić, njegova obitelj imala je planove za budućnost, no sada će i oni požuriti.

"Prostor nije uređen da bi ga iznajmljivali, ako smo imali plan u budućnosti, ali kako moramo izvaditi dozvolu brzo - onda se i mi kao i svi što prije moramo prijaviti", rekao je.

Žure zbog najave gradonačelnika Mate Frankovića kako se za dva mjeseca u povijesnoj jezgri više neće moći dobiti dozvola za nove apartmane, a odluka još nije ni donesena.

"Vidim da se u ulici nešto radi, jesu li to renoviranja ili novi apartmani, ne znam", komentirala je Brigita Masle Dražinić.

Iz Gradskog kotara kažu da se postigao kontraefekt pa već sada znamo da će rasti broj kreveta. Svemu se pristupilo neozbiljno kaže, građani su pod pritiskom, a plan nije došao pred gradske vijećnike.

"Posljednji ovi mohikanci koji se drže i nisu izdavali, rekli su da njihova uvjerenja ne trebaju ograničavati njihovu djecu. Čuli su izjavu i svatko je počeo tumačiti na svoj način i nastao je kaos", komentirao je predsjednik Gradskog kotara Grad Marin Krstulović.



Unutar zidina kreveta ima gotovo četiri puta više nego stanovnika, njih je ostalo oko tisuću. Mnogi smatraju kako nije pošteno da se onima koji tu žive i računaju na dodatnu zaradu nekada u budućnosti to onemogućava, a postojeće se niti ne kontrolira niti preispituje.



"Kad meni otac pođe u mirovinu, znamo kolike su mirovine, ne može se od toga živjeti, još je ovdje život jako skup, htio bi izdavati sobu ili apartman da ima od čega živjeti i sad se njemu ukida ta mogućnost", rekao je Katić.

No i dalje ima onih koji ustraju i apartmani im nisu ni na kraj pameti jer turizam je ovdje davno postao teret za mnoge.



Gradonačelnik Dubrovnika poručuje kako podržava sve one koji žive unutar zidina i žele izdavati svoj životni prostor. To je, kaže, obiteljski turizam, no od svog plana i rokova ne odustaje. Čeka se gradsko vijeće.

Uživo iz Dubrovnika

Iz Dubrovnika se javila reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić koja je objasnila što će biti ako odluka o ograničenjima ne prođe.

"Gradonačelnik Franković uvjerava da bi plan upravljanja trebao uskoro biti gotov. Sve će ići i proći glatko, kaže. Činjenica je da će ovdje biti, već i ima, jako puno nesuglasica, a što o svemu misli reći će i samo gospodarstvo", rekla je reporterka.

Klaić Saulačić razgovarala je s predsjednicom Županijske komore Dubrovnik Nikolinom Trojić koju je upitala ima li gradonačelnik sve potrebne mehanizme kako bi proveo plan, tj. zabranu.

"Nisam baš sigurna da su potpuna zakonska podloga u smjeru da su mehanizmi na raspolaganju gradonačelniku za potpuno zabranu. Međutim, ne bi to ni trebala biti tema, ajmo pričati afirmativno - je li nužna potpuna zabrana? Gospodarstvo se ne može nositi s kompletnim zabranama jer na taj način možemo spriječiti buduće dobre i kvalitetne projekte koji bi mogli nositi kvalitetu ovoga grada", odgovorila je.

Činjenica je da je u Dubrovniku prevelik broj apartmana. "Ono što nas je zadnjih 20-ak godina hranilo sad nas jede i jede nas prostorno i demografski. Nešto je nužno učiniti, svi se slažemo", dodala je Trojić.

Reporterka je na to istaknula da se građani unutar zidina žale da im se ukida mogućnost buduće zarade. Upitala je Trojić je li to pošteno.

"Nije pitanje je li pošteno, pitanje je da mi nemamo više prostora razmišljati, nešto učiniti moramo. Žao mi je što se ova priča svodi samo na Dubrovnik, da nije poprimila šire razmjere. Ovo je nacionalno pitanje, bilo bi dobro da se nacionalna razina ovime pozabaviti da dobijemo neki zakon koji bi mogao regulirati kategorizaciju na jedan drugi način", odgovorila je Trojić.

Klaić Saulačić je upitala je li država, tj. Vlada novim Zakonom o turizmu spustila vrući krumpir lokalnim jedinicama i rekla - Borite se, a oni u stvari nisu napravili još ništa.

"Spustila je na lokalnu razinu da se propita i vide stavovi građana, sigurno da se onda napravi nekakva tampon zona. Ja sam uvjerena da su svi svjesni i savjesni da će doći do nacionalne razine, drago mi je da je Dubrovnik prvi krenuo. Podupirem gradonačelnika u nastojanju da uvede reda, drago mi je da ima sluha za struku i u tom pogledu mi i dalje nastavljamo pregovore i zaista treba odvagnuti što će se s tim novim mjerama napraviti, što ćemo dokinuti, što ćemo polučiti. Nemojmo zaboraviti održati grad, nemoj zaboraviti održivost grada", rekla je za kraj predsjednica Županijske komore Dubrovnik.

