Odvjetnik otkrio što čeka huligane iz Splita: "Treba utvrditi individualnu odgovornost..."

Napad na policiju, stampedo, suzavac u obrani i sirene hitne pomoći. Tako je izgledao huliganski napad u subotu nakon utakmice.

Za napad na policijskog službenika može se dobiti i do osam godina zatvora, oglasio se i sindikat policije koji traži strože mjere.

Masovna tučnjava u Splitu - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Nogometni susret zasjenila je i masovna tučnjava dviju navijačkih skupina. Njih 144 zaradilo je kaznene prijave.

Postoji šansa da će im nakon prijave, biti dosuđene zabrane ulaska na stadion i javljanja u policijsku postaju.

Masovna tučnjava u Splitu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Oni su u svezi sa sportskim događajem, pa kada se to primjeni sukladno Zakonu o sportu, onda je sasvim sigurno da se može izreći takozvana mjera opreza iz članka 98 - jedna ili više, da se izriče i mjera zabrane odlaska na određena sportska događanja", objasnio je odvjetnik Vinko Ljubičić.

Vinko Ljubičić, odvjetnik Foto: Dnevnik Nove TV

Ipak, Ljubičić smatra kako je možda bolja opcija bila prekršajna prijava, jer kaže, teško će se utvrditi krivica za svakog pojedinca.

"Vidjeli smo da je jučer sudjelovalo najmanje 300-400 osoba. Od tih 300-400 osoba, kad dođe do suđenja, kad dođe do rasprava, onda treba utvrditi pojedinačnu, individualnu odgovornost vezanu za svakog počinitelja, za svaku osobu, jer on to ima pravo", nadodao je Ljubičić.

Policija je jučer privela ukupno 198 navijača - 90 domaćih i 108 gostujućih. Zaplijenili su 55 pirotehničkih sredstava.