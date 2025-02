Na ozbiljno nefunkioniranje HERA-e upozorio je Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot. Istaknuo je da bi upravo ta Agencija trebala regulirati tržište i kontrolirati inflaciju cijene energenata, ali i spriječiti njezine manipulacije.

Naglasio je da ključne pozicije vode HDZ-ovi ljudi i da se ne pogoduje javnim interesima te upozorio i na utjecaj lobista koji, kaže, pogoduju inflaciji.

"Želimo naše građane zaštititi od lobista koji su već doveli do rasta cijena energenata, koji će dovesti do rasta cijena energenata, što mi sve plaćamo, preko plina, preko HEP-a, preko Ine i tako dalje. HERA, iako ima ovlasti da nadzire tržište i plina i električne energije, ne radi svoj posao. Ako se i dalje nastavi s tim obezglavljivanjem Here, giljotiranjem, imat ćemo poveliku inflaciju, odnosno više cijene, koje ćemo svi osjetiti na našim novčanicima", rekao je Troskot.

