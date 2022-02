Oporba želi raspuštanje parlamenta i raspisivanje izbora. Reporterka Sabina Tandara Knezović razgovarala je u Dnevniku Nove TV sa Nikolom Grmojom.

Boris Milošević dao je mandat na raspolaganje, Milorad Pupovac ga brani dok Darko Horvat iz zatvora želi u Sabor. Cijelu situaciju komentirao je u Dnevniku Nove TV saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja.

"U svakoj ozbiljnoj državi, ne samo da bi morao otići potpredsjednik Vlade koji je pod ovako teškim optužbama. Mi imamo korespondenciju i činjenice da je urgirao za određene tvrtke koje nisu zadovoljile uvjete natječaja, ali ne samo to - uz njega su bile i Dragana Jeckov, zastupnica SDSS-a, ali i Milorad Pupovac koji, ja mislim, i stoji iza namještanja natječaja, objasnio je Grmoja.

Smatra i da DORH sve navedene mora pozvati te da je očito da se radi o kaznenim djelima. Grmoja je na Twitteru napisao da je trebalo uhititi i Pupovca. Objavio je detalje o jednoj tvrtki koja se spominje u istrazi u sklopu koje je uhićen ministar Horvat. "Sasvim je jasno da je Jeckov urgirala za te tvrtke i dolazila u Horvatovo Ministarstvo. Ne znam zašto DORH, policija i Uskok u subotu nisu uhitili Pupovca, Jeckov, ali i Miloševića", rekao je.

Na pitanje ima li konkretne dokaze, Grmoja je odgovorio: "Ja imam, ono što sam vidio, što curi iz istrage. To je korespondencija u kojoj se spominje u SMS-ovim između Miloševića i ključnih ljudi u Ministarstvu da je on prvo dao popis većeg broja tvrtki, da je od njega traženo da taj broj smanji, a da te tvrtke nisu udovoljavale kriterijima natječaja. To je klasično namještanje i pogodovanje", objasnio je.

"Mislim da DORH ima puno više informacija. Uostalom, neki mediji su objavili da je DORH odustao od uhićenja Miloševića. Nadam se da razlog tome nije da su bili svjesni da kada bi se dogodilo uhićenje Miloševića - da ove priče o rekonstrukciji Vlade i pokušaju spašavanja Andreja Plenkovića bi zapravo pale u vodu i da bi to bio trenutačni kraj Plenkovićeve Vlade", dodao je.

Pomoćnik

Boris Milošević bio je u Reformskoj Vladi 2016. godine, kao pomoćnik Dubravke Jurline Alibegović, tadašnje ministrice uprave. Podsjetimo, tada je premijer bio Tihomir Orešković, a koalirali su Domoljubna koalicija i Most.

"Njega se tada ništa nije pitalo. On je tada bio pomoćnik, u to vrijeme, koji je naslijeđen od bivše SDP-ove vlade. To je prva Vlada u kojoj, zahvaljujući nama, nije bilo SDSS-a i nismo željeli micati te kadrove. Nikakvih dogovora tada nije bilo. Što je on mogao u Ministarstvu uprave? Mogao je osnovati nekakvu udrugu, ne znam, ili nešto slično. Pripremiti se za ove dogovore kasnije", komentirao je.

Nikola Grmoja i dalje smatra da treba smijeniti državnu odvjetnicu. "Ja i dalje tvrdim da je DORH kroz cijelo ovo vrijeme pogodovao Plenkovićevoj Vladi, ali su sad osjetili nove vjetrove. Oni osjećaju da dolaze novi vjetrovi, da se bliži politički kraj Plenkovićeve Vlade i da moraju nešto poduzeti", naveo je.

Napokon se oglasio Milošević: "Uvijek sam postupao u skladu sa zakonom..."

Objavljeni ključni iskazi protiv Horvata: "Rekla sam da dijeli poticaje mimo pravila. Odgovorio je da je to njegova odluka"

Izravan utjecaj na DORH

"Tvrdim da je Plenković imao izravan utjecaj na DORH i da ga je DORH sada spasio jer je uhitio samo Horvata", izjavio je.

Od prijevremenih izbora ne odustaje. "Izbori su prava stvar. Izbori ljudima trebaju. Imamo korumpiranu Vladu, činjenicu da dva ministra koja su zadužena za obnovu, odnosno potpredsjednik Vlade i ministar Horvat su pod teškim optužbama. Ja ne znam kako Vlada pod ovakvim optužbama može provesti ijednu ključnu reformu. Vrijeme je za izbore i jednu Vladu koja će biti oslobođena optužbi, neće imati veze s korupcijom i klijentelizmom te će se moći posvetiti ključnim problemima koje muče hrvatske građane", zaključio je Grmoja.

