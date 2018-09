Osječki vatrogasci još su jednom priskočili u pomoć djetetu “zarobljenom” u stanu, ali i baki koja je ostala na balkonu. Nezgoda se dogodila u Šamačkoj ulici u Osijeku, a vatrogasci kažu da je baka dječaka, rođenog prošle godine, dozivala u pomoć i prije njihova dolaska.

"Došavši na mjesto intervencije, utvrdili smo da je baka čuvala unuka i u jednom trenutku izišla na balkon uz sobu gdje je bilo dijete. U tom trenutku dječak je zatvorio balkonska vrata i žena više nije mogla ući. Došli smo do žene preko balkona susjednog stana, no nismo mogli ništa učiniti jer je dječak uporno stajao uz staklo balkonskih vrata. Pokušavali smo ga nagovoriti da se makne, no nije razumio. Nije puno plakao. Pozvali smo u pomoć ključara, a dok smo ga čekali, mališan se odjednom maknuo od vrata, oko metar, legao i zaspao na podu. Tada smo polako sjekiricama podignuli vrata, pazeći da slučajno ne bi došlo do pucanja stakla, i otvorili ih. Jednostavno nismo mogli ništa raditi dok se dječak nije maknuo" doznaje Glas Slavonije od Zlatka Turinskog, voditelja odjela Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Osijek.

Poziv u pomoć vatrogasci su dobili u 13.10, a u intervenciji su sudjelovala četiri profesionalna vatrogasca, koja su na teren izišla s jednim vozilom.