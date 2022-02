Nezavisni zastupnik Hrvoje Zekanović u srijedu je istaknuo da je on oporba i nije dio vladajuće većine niti razmišlja o potpori vladajućima, ali je dodao da će učiniti sve da 'nazadnjaci iz Možemosta i SDP-a nikada ne dođu na vlast' i da s njima nikada neće surađivati.

"Nisam niti ću biti dio lijevo-liberalne ekipe okupljene oko Možemosta i SDP-a. To nije moja priča. Ne razmišljam o podršci vladajućima, ali itekako imam čvrst stav o tim tzv. progresivcima, a zapravo nazadnjacima iz Možemosta i SDP-a i s njima neću nikada surađivati. Dapače, trudit ću se da nikada ne dođu na vlast", kazao je Zekanović novinarima odgovarajući na pitanje jesu li ga vladajući kontaktirali oko podrške novom ministru graditeljstva.

Najavio je i da neće biti nazočan na glasanju o nasljedniku bivšeg ministra Darka Horvata koji će prema najavama biti iz redova HDZ-a jer, pojašnjava, ima obveze u izbornoj bazi.

Na ponovljena novinarska pitanja ustvrdio je da je u oporbi, iako su, naglašava, njegovi politički protivnici razlog zašto je ušao u politiku. "Ušao sam u politiku zbog skidanja s vlasti Zorana Milanovića i njegova SDP-a. Uspjeli smo u tome i sad mi je glavni cilj da ekipa iz Možemosta i SDP-a nikad ne dođe na vlast”, kazao je, dodavši da nije dio vladajuće većine.

Grmoja: "Zeko žetončina"

Dok je Zekanović davao izjavu novinarima prolazio je Mostov Nikola Grmoja koji je uzviknuo Zeko žetončina, na što je Zekanović uzvratio da je Grmoja išao po lijek za konje pa će ga dijeliti po Metkoviću, aludirajući na zalaganje Mosta za lijek Ivermektin.

Upitan postoji li nemoralna ponuda na koju bi pristao za podršku Plenkoviću, Zekanović je kazao da bi podržao i ekipu iz Možemosta i SDP-a ako bi oni podržali Zakon o zaštiti života.

"Kada bi bilo tko, pa čak i Možemost ili SDP, Grbin, Ahmetovićka, donijeli Zakon o zaštiti života koji će nešto malo više čuvati život nego ovaj trenutačni i ako bi bio uvjet da više nikad ne uđem u Sabor, više nikad ne bih ušao u Sabor. Hrelja je dobro napravio, podržao je vladajuću većinu i za svoju ciljanu skupinu dobio nekakav benefit. Ja trenutačno nisam razgovarao s vladajućom većinom, ali njima ni ne treba još jedna ruka”, istaknuo je, dodavši da se njegov status u Saboru, kao ni svjetonazor nisu promijenili.

"Rekonstrukcija Vlade u ovom trenutku bi dobro došla, ali ne znam koga bih zamijenio i stavio kao osvježenje. No, sve su to trivijalne teme. Ne želim biti ničiji odvjetnik, ali trenutno imamo iznimno važnu temu za čitavu Europu i čitav svijet, a to je ukrajinska kriza”, kazao je Zekanović. Ističe da bi volio da i mediji malo više tu temu stave u prvi plan i da potaknu vladajuće da na dnevni red stave Rezoluciju o Ukrajini, koju je predložio, i da ne budemo sramežljivi i gledamo kako će Putin zgaziti Ukrajinu.

Izbor novog ministra trivijalna tema

Ne govorim o slanju hrvatske vojske nego o političkom stavu koji treba donijeti Sabor. To je ključna tema, a hoće li biti ministar Čuraj, Horvat ili netko treći, to je stvarno trivijalno i irelevantno, mišljenja je Zekanović. Upitan zašto trivijalnim smatra tko će preuzeti trenutačno najvažniji resor dok građani čekaju da poslijepotresna obnova konačno krene, Zekanović ističe da to jest trivijalno u trenutku kada svijet potresa najveća sigurnosna kriza.

"Govorimo o izboru jednog ministra kao da je smak svijeta i po meni je to trivijalno. Imamo puno važnijih tema koje moraju biti u fokusu nego što je izbor jednog ministra, koji će ovaj tjedan biti izabran sto posto. Tu nema nikakve drame, Andrej Plenković ima dovoljno ruku i novi ministar će biti izabran. A drama je na istoku Europe”, istaknuo je.

Na pitanje što ako njemu ponude da bude ministar, kaže da o tome nije razmišljao niti je to na stolu. "Bih li volio ići na Mars? Vjerojatno bih", kazao je Zekanović.