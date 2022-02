Premijer Andrej Plenković našao se u problemima nakon uhićenja Darka Horvata, najnovijih istraga i nakon što su se koalicijski partneri usprotivili HNS-ovcu Stjepanu Čuraju kao novom ministru. Politički analitičar Žarko Puhovski analizirao je za DNEVNIK.hr Plenkovićevu poziciju, idemo li na nove izbore i koja je uloga predsjednika Milanovića u svemu.

Premijer Andrej Plenković i dalje traži nasljednika Darka Horvata. Trebao je to biti Stjepan Čuraj, ali Plenkovićevom izboru usprotivili su se koalicijski partneri. Predsjednik Reformista Radimir Čačić rekao je da Čuraj nema njihovu podršku, a na sastanku su protiv bili i HSLS-ovci. U konačnici je odlučeno da se potraga za ministrom nastavlja.

Analitičar Žarko Puhovski ne misli da je Plenković za sada u ozbiljnom problemu i da je ugrožen. Padnu li i Milošević i Aladrović, Plenković će i dalje imati parlamentarnu većinu, uvjeren je.

"Plenković je sigurno slab, ali neusporedivo jači od konkurencije. Oslabljen je jer mu je ministar u zatvoru, jer se čeka hoće li još netko doći na red istrage i to bi mogao biti znak ozbiljnih poteškoće. Ovo još nisu ozbiljne poteškoće", smatra Žarko Puhovski.

Odustane li od SDSS-a...

"Dođe li sve do Miloševića moglo bi biti ozbiljno, jer je onda u pitanju rekonstrukcija Vlade i onda sve mora početi ispočetka", napominje.

Puhovski kaže kako premijer inzistira na stavu da je njegova koalicija ta koja jamči stabilnost i koja svjetonazorski značajnu vrijednost daje na suradnji sa srpskom manjinom.

"Nema dvojbe da Plenković može s druge strane naći većinu u parlamentu, ali odustane li od SDSS-a to je neuspjeh njegove nacionalne orijentacije. On je oslabljen, ali svi su drugi toliko slabi, da još uvijek nije ugrožen", uvjeren je Puhovski.

Čak i ako padnu Milošević i Aladrović, premijer će imati dovoljno ruku za parlamentarnu većinu. No, poteškoće za Plenkovića nalaze se unutar HDZ-a, smatra.

''Pojavljuje se paranoja''

"U slučaju da se ne nastavi istraga protiv Miloševića, desnica će početi pričati da Srbi imaju privilegiju. Dakle premijer ima ozbiljne poteškoće, ali ne takve koje bi ugrožavale parlamentarnu većinu. Ipak, stalno imam osjećaj da se on osjeća ugroženijim nego što jest. Moguće je da se pojavljuje paranoja koja je profesionalna bolest političke klase", dodaje Puhovski.

Komentirao je činjenicu da Plenkoviću ministra bira koalicijski partner koji ima svega tri saborska zastupnika.

"Plenković je ovdje htio pokazati dobru volju i skinuti sa sebe odgovornost. Ako mu netko drugi postavi ministra, dijeli se odgovornost. Situacija s Hrebakom i to da se Plenković složi i odustane od svog izbora je stvar pragmatike", kaže Puhovski.

Napominje kako je ime budućeg ministra ionako kamikaza, jer se radi o najlošijem sektoru Vlade, a da Plenković nema nikoga u stranci tko bi bio očiti kandidat za Horvatova nasljednika.

Hoćemo li na izbore?

Ne misli da su izbori izgledan scenarij.

"Izbori ni za koga nisu dobri u ovom trenutku, a najmanje su loši za HDZ i Most. Ostale stranke su u neredu i personalno i organizacijski. Drugi najveći klub u Saboru nema stranku, SDP je u rasulu, Domovinski pokret je u rasulu. Most ima poene zbog referenduma, ali nema organizacijsku strukturu. Ništa od izbora, a i HDZ-u je nezgodno da nakon afera ide na izbore. HDZ-u bi izbori bili idealni u lipnju, uz uvjet da se malo zaborave skandali.

Zapravo je tragikomično gledati oporbu koja traži raspisivanje izbora, jer polovina njih bi nestala, a možda i više od polovine", kaže Puhovski.

Milanović čeka razvoj događaja

Smatra i kako je predsjednik Milanović jedan od razloga zašto Plenković neće hrliti u izbore, a zanimljivo je i da se predsjednik još uvijek nije oglasio oko novonastale političke situacije.

"Za Milanovića nije sigurno ni da bi se držao Ustava u slučaju izbora i to je isto razlog zašto Plenković neće hrliti u izbore. Ne nedostaje mi činjenica što se Milanović još uvijek nije oglasio o svemu ovome, ali on čeka razvoj događaja", dodaje.

"On čeka da se stvari okrenu na način u kojoj bi on imao neku ulogu ili da se može skandalizirati nad HDZ-om. On jednostavno čeka razvoj događaja. Ovdje se ne radi o tome da je on sentimentalan i da daje Plenkoviću da malo predahne. On je sigurno orijentiran na rušenje Plenkovića, o tome nema spora, ali čak i on mora uzimati neke formalne okvire u obzir", napominje.

Puhovski također smatra i da je desnica u HDZ-u potpuno dezorijentirana, jer im je po stavovima sada bliži Milanović, ali to čak ni poluglasno ne mogu formulirati. "Još više ih sputava jer je Plenković jako uspješan. Njima su ruke zapravo vezane", napominje.

Ipak, dodaje, kako je Plenković poprilično nervozan jer je pod stalnim pritiskom, ali, ga kaže, nitko nije tjerao na ovaj posao.

"U slučaju situacije oko DORH-a, Plenković ne zna komunicirati, a da ne djeluje kao umorni profesor", napominje. Također smatra da je premijer trebao znati da se sprema uhićenje ministra Darka Horvata.