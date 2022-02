Reporter Mislav Bago za Dnevnik Nove TV objasnio je da sigurno neće biti prevelike gužve u redu za novog ministra graditeljstva, ali i da je pitanje želi li tko više surađivati s Miloševićem i Aladrovićem.

Premijer Andrej Plenković u srijedu će početi potragu za novim ministrom.

"Sigurno neće biti prevelikih redova ispred Banskih dvora, nije to ministarstvo koje je omiljeno, s puno problema. Obnova će obilježiti drugi dio mandata Andreja Plenkovića i tu osobu koja će voditi Ministarstvo. Plan je da se do petka sve to završi, no pitanje je hoće li uspjeti naći kandidata. Iz Banskih dvora poručuju svakako što prije", naveo je reporter Dnevnika Nove TV Bago.

Ovaj tjedan bi potpredsjednik Vlade Boris Milošević i ministar Josip Aladrović trebali dobiti obavijest da se nad njima provodi istraga.

Ministar Tomo Medved nakon koalicijskog sastanka: "HDZ će do kraja ovog tjedna predložiti novog ministra iz svojih redova"

Horvat se vraća u Sabor: Koristit će i povlasticu šest mjeseci

"Teško je i nemoguće u ovakvim uvjetima raditi. Pitanje je kakav oni kredibilitet imaju prema svojim suradnicima, tko uopće želi s njima u ovim trenucima razgovarati, dogovarati poslove - i to je veliko opterećenje za Plenkovićevu Vladu.

Plenković se zasad odlučio da se sve svede na novog ministra graditeljstva. Kako on kaže - bussines as usual, a ja bih prije rekao nightmare as usual", objasnio je Bago.

