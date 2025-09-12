Još malo sunca, pa opet pljuskovi i grmljavina: Evo kakav nas vikend očekuje

Pred nama je razdoblje s povremenim prodorima vlažnog i svježijeg oceanskog zraka iza kojih slijede prolazna smirivanja vremena. Jedan takav prodor dolazi nam s ovim atmosferskim poremećajem potkraj sutrašnjeg dana i u nedjelju, sljedeći je u srijedu, a na vidiku je i prodor potkraj sljedećeg vikenda.



U subotu ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a u predjelima bez magle i na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab. Ujutro u unutrašnjosti svježe uz najnižih 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu osjetno toplije od 18 do 22 stupnja.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno ili djelomice sunčano. Potkraj dana sa zapada jače naoblačenje. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 25 do 27 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren jugoistočnjak. Poslijepodne vrlo toplo od 26 do 28 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu u početku pretežno sunčano. Tijekom poslijepodneva i osobito navečer sa zapada porast naoblake te kiša, pljuskovi i grmljavina, i to najprije na Jadranu. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura od 21 u Gorskom Kotaru do 28 na moru.

U Dalmaciji pretežno sunčano, a vjetar slab do umjeren. Poslijepodne vrlo toplo od 27 do 30 stupnjeva.

I u subotu će temperatura mora biti dosta povoljna za kupanje, većinom 23 ili 24 stupnja.

Prognoza iduća tri dana

U unutrašnjosti u nedjelju promjenjivo s kišom, a lokano su mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina, osobito u Gorskom kotaru. U ponedjeljak i utorak većinom sunčano, ujutro s maglom. Vjetar većinom slab. Pokraj utorka na sjeveru opet oblačnije. Ujutro svježe, a danju toplije, u ponedjeljak i utorak i vrlo toplo.

Na Jadranu u nedjelju vrlo promjenljivo s kišom, pljuskovima i grmljavinom - i to najprije na sjevernom dijelu gdje može pasti i obilnija oborina. U ponedjeljak i utorak pretežno sunčano i vrlo toplo. U nedjelju će zapuhati umjeren i jak jugozapadnjak koje će prolazno okrenuti na jak sjeverozapadnjak, ponegdje i buru, a zatim će vjetar posve oslabjeti.

Prema današnjim proračunima u srijedu i četvrtak nove oborine, koje su na vidiku i potkraj sljedećeg vikenda. Najviše sunčanog i suhog vremena bit će u Dalmaciji, osobito prema jugu.