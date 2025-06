Katamaran je tonuo usred zadarskog kanala, po olujnoj tramontani. U pomoć im je stigla Lučka kapetanija. Prvo na splav, a s nje na Jadrolinijin trajekt Jadran. Unatoč nevremenu, svi su spašeni.

Sve se, kažu putnici, dogodilo odjednom. Kao da se nebo otvorilo.

"Nešto škuro, ne vidiš, tuče sa svih strana, brod se digo, ljusnuo je doli, val je bio ogroman, to je nešto puklo, i nakon par sekundi drugi put, mala se prepala, ja odletila sa sica, počelo je more ulazit u salon broda, i znaš čim more ulazi, da nešto nije u redu. Uspili smo nekako nju izvuć. Brod se počeo nenormalno okretat, ti na nogama nisi mogao stat", rekla je putnica Marijana Orlić.

Marijana Orlić, putnica Foto: DNEVNIK.hr

"Došlo je do pucanja trupa"

"Dogodilo se pucanje trupa negdje oko Kukljice i nakon toga su počeli pozivi za pomoć", rekao je Josip Bilaver, zadarski župan. Ljudi su u šoku, ali živi.

Josip Bilaver, zadarski župan Foto: DNEVNIK.hr

"Nema nastradalih i da su svi, u to smo se uvjerili sami, otišli prema svojim domovima, ili po liječničku pomoć", rekao je Šime Erlić, gradonačelnik Zadra.

Dvoje mladih zatražilo je pomoć liječnika, no još sinoć otpušteni su iz bolnice. Iz Lučke kapetanije kažu da je u ovakvim situacijama važno ostati priseban.

"Nismo čekali nikoga, odmah smo uzeli pojaseve. Znaš da nešto nije u redu, nešto se događa, ne čekaš, pokupila sam kćer, nekako blizu kapetana, držali se za ogradu", prepričala je putnica Marijana Orlić.

Dvoje Talijana skočilo u more

Zadržati prisebnost, nije uspjelo svim putnicima.

"Dvoje talijanskih državljana je skočilo u more, radi panike. Utoplili smo ih, pružili im pomoć", prepričao je Alen Rukavina, kapetan iz Lučke kapetanije Zadar.

A je li, pitaju se danas putnici, bilo potrebno da u luci Gaženica putnike čeka Hitna pomoć? I zašto nije bila ondje?

Skoro tragedija u Zadru - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Pitali smo treba li nekome nešto i u tom trenutku se to ostavilo za trenutak kad stupimo na kopno", rekao je Rukavina iz Lučke kapetanije.

Riječi hvale za posadu

Jer, tvrdi, prioritet im je od početka akcije bio spasiti i zbrinuti ljude. Za kraj - hvala na adresu posade, i mladog kapetana koji je sinoć posljednji napustio brod koji tone.

"Hvala posadi, dečki su odlični, ti ljudi su 365 dana s nama, brodovi su stari, ali ljudi, takvi smo mi, pomažemo jedan drugome, hvala", zaključila je putnica Marijana Orlić.