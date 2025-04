Uskoro će svi vlasnici morati ukloniti spomenik koji vrijeđa vjerske, moralne i nacionalne osjećaje, ali i veliča agresorsku vojsku Srbije. Tome se posebno vesele obitelji koje su u ratu izgubile najmilije, a među njima je i Anka Bulja.

"Mi ne mrzimo njih kao Srbe, pravoslavce, ali mrzimo to njihovo obilježavanje. To ispada da su oni imali pravo što su nas poubijali. Zato mi želimo da oni to maknu", objasnila je.

Inicijativu o uklanjanju spomenika pokrenuo je Stipo Mlinarić, a u Saboru izglasan i novi Zakon o grobljima.

"Uklonjen će bit svaki spomenik na kojem piše neprimjeren sadržaj. Ako piše 'na srpskoj zemlji', ako piše 'poginuo za srpsku krajinu' – takvi neprimjereni sadržaji će biti uklonjeni", rekao je zastupnik Domovinskog pokreta.

Na koji način će se provoditi uklanjanje, reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić upitala je vukovarski komunalac.

"Korisnik grobnog mjesta imat će 30 dana da ga ukloni. U suprotnom će dobiti kaznu od 1000 do 5000 eura. Onda će spomenik ukloniti treća osoba, ali će korisnik grobnog mjesta biti dužan platiti taj iznos", rekao je Domagoj Bilić, direktor Komunalca Vukovar.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu.