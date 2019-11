Osnovna škola Marka Marulića u Sinju od sutra više nije u štrajku i učitelji nastavljaju s radom. U tome joj se pridružuje i Tehnička škola u Slavonskom Brodu. S druge strane, Osnovna škola Petra Kružića Klis objavila je na službenim stranicama da se od petka zbog štrajka neće održavati nastava.

Na stranicama Osnovne škole Marka Marulića u Sinju objavljeno je da se od petka nastava za sve učenike održava prema rasporedu u obje smjene. Ravnatelj Osnovne škole Marka Marulića u Sinju Marko Križanac rekao je za DNEVNIK.hr da su odluku o prekidu štrajka donijeli učitelji koji su i štrajkali.

''Na današnjem sastanku sindikata, na kojima ja kao ravnatelj ne sudjelujem, oni koji su u štrajku su odlučili o prekidu štrajka. Demokratski je 38 članova u štrajku s 30 glasova 'za' odlučilo da će sutra početi s nastavom'', kaže ravnatelj škole.

Križanac kaže da je oko 50 posto zaposlenika škole bilo u štrajku, no da se u dogovoru s učiteljima pokušalo ''maksimalno održavati nastavu za sedme i osme razrede jer ta djeca upisuju srednju školu i odlučuju u kojem će smjeru ići njihov život''.

Ministrica Blaženka Divjak o ostavci: "Ja nisam dezerter, na ovo sam upozoravala prije nekoliko mjeseci"

Plenković brani Marića: ''Interpretacije da je njegova izjava skandalozna nisu dobre", "Roditelji su frustrirani i ekstremno ljuti"

''I područne škole su u većem dijelu radile od prvog do četvrtog razreda i to je trajalo u štrajku dok se jučer nije dogodila situacija da je dio roditelja u jednom razredu dovela devetero djece. Pitao sam kolegicu da mi pojasni što se dogodilo, je li bio neki dogovor da oni dođu. Rekla mi je da nije, da je ona u štrajku i da nije ništa dogovarala. Rekao sam da nema problema, znate da smo dužni zbrinuti djecu, pa su ona bila u knjižnici i s knjižničarkom imala medijsku kulturu i odradila sve ono što se može odraditi'', ispričao je ravnatelj Marko Križanac. Dodaje da je to u potpunosti odluka učitelja. ''Njihova je odluka, nisam u to htio ulaziti. Dogovorili su se i odlučili su jednako kao i da neće raditi', kazao je.

Osim ove škole u Sinju, s nastavom u petak nastavljaju i učitelji Tehničke škole Slavonski Brod, objavila je na Facebook stranici škole ravnateljica Vikica Lukić.

S druge strane, Osnovna škola Petar Kružić Klis i područne škole od petka su u štrajku, objavljeno je na službenim stranicama škole. Ravnatelj škole Neven Tešija moli roditelje da na stranicama škole prate obavijesti o održavanju nastave u ponedjeljak.