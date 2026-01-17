Na vlasti je 40 godina, sada je opet pobijedio: Protukanidat se javio iz kućnog pritvora

Yoweri Museveni premoćni je pobjednik predsjedničkih izbora koji su se u subotu održali u Ugandi, pa taj veteranski političar ulazi u peto desetljeće svoje vladavine nakon izbornog procesa obilježenog nasilnim incidentima i optužbama o prijevari.

Museveni je dobio 71,65 posto glasova, objavila je izborna komisija afričke zemlje u subotu. Protukandidat 81-godišnjeg čelnika, koji je pobjedom osvojio sedmi mandat, bio je Bobi Wine, pop glazbenik koji je osvojio 24 posto.

Wine tvrdi da su izbori održani u vrijeme blokade pristupa internetu kako bi se, tvrde vlasti, spriječilo širenje "dezinformacija", obilježeni prijevarama. Pozvao je svoje pobornike da izađu na ulice.

U subotu se ne zna gdje se nalazi 43-godišnji glazbenik, a on je objavio da je pobjegao od vojne racije u svom domu.

"Prošla noć je u našem domu bila vrlo teška. Vojska i policija su nas pretresli. Isključili su nam struju i onesposobili naše nadzorne kamere", napisao je Wine na platformi X, dodajući da su njegova supruga i članovi obitelji u kućnom pritvoru.

Pobjeda Musevenija, aktualnog glavnog tajnika Pokreta nesvrstanih, nije iznenađujuća.

Yoweri Museveni Foto: Afp

Od preuzimanja vlasti 1986. kao čelnik pobunjenika on je dva puta promijenio ustav da bi ukinuo maksimalnu dob za tu funkciju i ograničenja broja mandata, a tijekom duge vladavine uspostavio je potpunu kontrolu nad institucijama afričke države koja broji 50 milijuna stanovnika.