NEPOZNATA SUDBINA NEBODERA

Ovo su neodgovorena pitanja o jezivoj vatrenoj stihiji: "Netko za ovaj nemar mora odgovarati"

20. studenoga 2025.
Vjesnik - 5
Vjesnik - 5 Foto: DNEVNIK.hr
Sudbina Vjesnikova nebodera i dalje je neizvjesna, a dok se čeka procjena statičara kako bi policija uopće mogla započeti očevid, otvaraju se pitanja o tome kako su osumnjičene osobe ušle u zgradu i je li ona uopće bila adekvatno osigurana.
  1. Gore zadnji katovi Vjesnikovog nebodera - 7
    Traju izvidi

    Božinović otkrio tko se još ušuljao u zgradu Vjesnika: Među njima i ženska osoba, a nisu ni svi maloljetni
  2. Vanessa Popara Virovkić nestala je u Zagrebu
    Jeste li je vidjeli?

    Djevojčica nestala u Zagrebu, majka moli za pomoć: "Nije uzela ni jaknu, mobitel joj je isključen"
  3. Požar u zgradi Vjesnika 2:38 39
    Oglasila se policija

    Uhićen mladić zbog požara u Vjesniku: "Ušli smo u zgradu..."
Uhićen mladić zbog požara u neboderu Vjesnika
Oglasila se policija
Uhićen mladić zbog požara u Vjesniku: "Ušli smo u zgradu..."
Ministar Božinović o skupini koja je ušla u Vjesnik
Traju izvidi
Božinović otkrio tko se još ušuljao u zgradu Vjesnika: Među njima i ženska osoba, a nisu ni svi maloljetni
VIDEO Širi se snimka požara u Vjesniku: U zgradi se netko kreće sa svjetiljkama, a na vrhu gori vatra
Jedna osoba uhićena
VIDEO Širi se snimka požara u Vjesniku: U zgradi se netko kreće sa svjetiljkama, a na vrhu gori vatra
