Ovo su neodgovorena pitanja o jezivoj vatrenoj stihiji: "Netko za ovaj nemar mora odgovarati"

Sve su oči uprte u zgradu Vjesnika. Što će s njom biti za sad je neizvjesno.

"Nadležno Ministarstvo državne imovine preuzima sve aktivnosti kako bi se osigurala zgrada koja je izgorila u požaru u smislu fizičkog osiguranja, a nakon toga odgovarajuće odluke o daljnjoj sudbini ove zgrade", rekao je premijer Andrej Plenković.

Andrej Plenković Foto: DNEVNIK.hr

Pitanje svih pitanja je i kako je moguće da su osobe osumnjičene za požar ušle u neboder. Tvrtka BMD iz Sesveta, tvrdi ministar, upravljala je zgradom.

"Zgrada je bila pokrivena 24 sata dvojicom zaštitara, a o načinu ulaska u zgradu doista te informacije nemam. Kako su ušli, kuda su ušli, ja to doista ne znam. Cijeli kompleks je što se tiče suvlasnika pokriven videonadzorom", rekao je ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Na pitanje imaju li snimke, odgovorio je potvrdno.

Bačić uvjerava i kako je zgrada protupožarno osigurana.

"Protupožarni inspektor MUP-a na naš zahtjev je obišao zgradu i sukladno njegovom nalazu su napravljene sve potrebne radnje da se ispune propožarni uvjeti za takvu zgradu. I dana je suglasnost. Prošle godine u srpnju", dodao je.

Branko Bačić Foto: DNEVNIK.hr

Prije dva mjeseca, doznaje Telegram, sklopljena je polica za stambenu umjesto za poslovnu zgradu. Iz tvrtke BMD pak poručuju da je procijenu donijela Croatia osiguranje. Kažu i da je polica pravovaljana i da je po njoj već bila isplaćivana premija. O kakvoj polici je riječ govorio je ministar jučer.

"Plaćali smo visoku policu osiguranja kao suvlasnici upravo zato što smo znali da zgrada nema temeljne zahtjeve za građevinu kao što bi to danas imali zgrade javne namjene", poručio je Bačić.

Prošle godine napravljena je i procjena zgrade. Zaključeno je da treba u obnovu. Ali arhivi nisu preseljeni. Netko za ovaj nemar, tvrdi oporba, treba odgovarati.

"Netko mora biti odgovoran. Prvo zašto je takav objekt koji je imao takav potencijal dijelom bio prazan, a dijelom se koristio kao najprimitivnije skladište", poručio je saborski zastupnik Nino Raspudić.

"Tu se svakako može raditi o određenom nemaru institucija koje su tamo imale dokumentaciju koju je trebalo čuvati", rekao je saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.

Ministar Bačić ne osjeća se odgovornim. Dokumentacija Ministarstva graditeljstva, kaže, nije uništena.

Vjesnik Foto: DNEVNIK.hr

"Da su i oštećeni mi imamo potpuno digitaliziranu cijelu arhivu ministarstva, a za ovaj dio koji se odnosi na Poreznu upravu i na Ministarstvo rada i socijalne skrbi nemam podatke da li je bilo kakav dokument od posebnog značaja nastradao", rekao je Bačić.

Policija je odmah krenula sa izvidima. Ali ovo je, tvrdi ministar, sprecifičan slučaj.



"Onaj glavni dio policijskog posla to je očevid još uvijek nije krenuo unutar zgrade jer se čekaju uvjeti. Prevedeno to znači da statičari i inženjeri kažu da je sigurno", poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Kroz nekoliko dana moglo bi se znati više.