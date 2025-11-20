Božinović otkrio tko se još ušuljao u zgradu Vjesnika: Među njima i ženska osoba, a nisu ni svi maloljetni

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić rekao je kako je nakon prestanka rada tiskare i industrijske djelatnosti u zgradi Vjesnika angažiran upravitelj.

"To je bila tvrtka iz Sesveta koja je tom zgradom upravljala i angažirala zaštitare. Tamo su 24 sata bila dva zaštitara, a zgrada je imala i zaštitu od požara", rekao je Bačić. Kazao je i da je protupožarni inspektor na zahtjev ministarstva obišao zgradu te da je po njegovom nalazu napravljeno što je bilo potrebno.

"Mi i ostali suvlasnici, ostalih pet suvlasnika, smo napravili sve da zgrada u takvom stanju bude osposobljena za to za što se koristi", rekao je. Ponovio je da je na Vladi donesena odluka o strateškom projektu kako bi se od suvlasnika otkupili njihovi udjeli, zbog čega je napravljen i etažni elaborat. Zatražena je procjena vrijednosti kompleksa.

"Nismo još našli zajednički jezik oko mogućnosti otkupa, u međuvremenu se dogodio požar", rekao je Bačić.

Kazao je da će do ponedjeljka do 4 ujutro biti isti režim prometa Slavonskom avenijom, odnosno zatvoren podvožnjak i južni dio avenije, a otvoren sjeverni dio.

"Pripremamo i komuniciramo s Gradom, ako i nakon ponedjeljka bude potrebno da Slavonska avenija ostane zatvorena, da napravimo premosnicu, bypass u nešto ograničenim uvjetima za promet", najavio je Bačić.

Istaknuo je kako je kompleks Vjesnika 24 sata bio pokriven video nadzorom te potvrdio da postoje snimke.

Božinović o policijskim izvidima

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je kako je policijskim izvidima obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba od čega je jedna uhićena. Rekao je da su većina maloljetne osobe dok su punoljetne osobe obuhvaćene izvidima, mlađi punoljetnici.

"Nisu sve osobe bile ni muškog spola", otkrio je Božinović.