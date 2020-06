Za 13 Pevexovih trgovačkih centara nedjelja postaje neradni dan, dok će u preostalih 12 radno vrijeme nedjeljom biti znatno kraće u odnosu na ostale dane, a onima koji budu raditl nedjeljom satnica se povećava za 50 posto, izvijestili su u četvrtak iz Pevexa.

Trgovački lanac Pevex odlučio je samostalno donijeti odluku o radu centara nedjeljom jer im se ne da čekati odluku države, pa su odlučili kako će nedjeljom raditi samo 12 trgovina, i to znatno kraće, a djelatnici će biti plaćeni 50 posto više.

"Nakon analiziranja situacije, pogotovo nakon više testnih neradnih nedjelja zbog zabrane Nacionalnog stožera civilne zaštite tijekom borbe protiv pandemije koronavirusa, Pevex je odlučio da više ne čeka državnu regulaciju, nego da samostalno nešto poduzme u vezi s tim. Odlukom Uprave za sve radnike Pevexa, u njegovih 13 trgovačkih centara diljem Hrvatske nedjelja postaje neradni dan, dok će u preostalih 12 radno vrijeme nedjeljom biti znatno kraće u odnosu na ostale dane.

Uz to, rad nedjeljom Pevexovim će zaposlenicima biti 50 posto više plaćen nego običnim radnim danom, umjesto dosadašnjih 35 posto", priopćili su iz Pevexa.

Iz tvrtke kažu kako im je cilj ostati na vrhuncu uspješnosti, ispred konkurencije, zbog zadovoljstva svojih zaposlenika, a žele ostati i jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj, poručio je predsjednik Uprave Pevexa Jurica Lovrinčević.

Popis centara u kojima će nedjelja još uvijek biti radna

Trgovački centri u kojima nedjelja ostaje radna, ali s radnim vremenom od 8 sati do 14 sati jesu: Jankomir, Sesvete, Novi Zagreb, Žitnjak, Osijek, Pula, Kukuljanovo, Škurinje, Zadar, Šibenik, Split i Varaždin.

Podsjetimo, ostale dane u tjednu, od ponedjeljka do subote, svih 25 centara Pevexa diljem Hrvatske radi od 7 sati do 21 sat, s time da se s radom zastaje od 13:30 do 14:30 radi dezinfekcije prostora, kako bi dodatno zaštitili zaposlenike i kupce.

Tvrtka se zalaže za neradnu nedjelju, ne samo zbog društveno odgovornog poslovanja, već i zato što analize pokazuju kako zadovoljstvo radnika povećava produktivnost i nadoknađuje neznatne gubitke zbog nekoliko neradnih dana u mjesecu. I dok neki trgovački centri poručuju kako bi zbog neradne nedjelje bili primorani otpuštati zaposlenike, Pevex to neće napraviti.

"Pratit ćemo situaciju i analizirati poslovanje, možda nakon nekog vremena napravimo korak više, ali i dalje ćemo se zalagati da rad nedjeljom regulira država, kako bismo imali zadovoljne radnike ne samo u Pevexu već i šire", zaključio je Lovrinčević.