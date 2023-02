15 državnih stanova za ljude koji žive u kontejnerima na Banovini, županiji su dodijelili ministri Bačić i Božinović. No, u tamošnjem kontejnerskom naselju stanove izvan mjesta prebivališta - ne žele. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

Ministar Branko Bačić prati kako napreduje obnova. U Sisku je obišao radove na jednoj zgradi, potpisao ugovore i županiji prepustio državne stanove.



"15 stanova, prioritetno namijenjeni sugrađanima koji su u kontejnerskim naseljima. Nastojati ćemo u svakom slučaju do zime stambeno zbrinuti sve naše sugrađane koji su ili u kontejnerskim naseljima ili su u kontejnerima na svojim parcelama", rekao je Bačić.

A u kontejnerskom naselju, vrijeme kao da je stalo. Više od dvije godine, to je njihov dom. Gospođa Milena živi sama i sanja o samo jednom stanu.

"Ja sam iz one zgrade preko ceste, čekam, čekam samo da kažu vratit ćeš se", reka je Milena Morak iz Siska, no dodaje. "Stan u Glini, Gvozdu? Ne dolazi u obzir, ja sam bolesna, imam problema s kičmom. Tu imam ljude koje mogu zamolit da mi donesu kruh. Ne dolazi u obzir nigdje".

U improviziranom naselju dvadesetak je kontejnera. Stan izvan Siska ne žele. Tako kaže i Nevenka Barić. "Treća zima. Osjećam se eto ne znam, nikako, kako su ribice u konzervi tak smo i mi u kontejnerima. Ne bih ja iz Siska. Ne idem nikud, ja sam u Sisku zaradila svoju mirovinu, tu mi je osiguranje, tu mi je doktor", kaže Nevenka.

Život u kontejneru prošla je i Kristina s dvoje djece. Sada žive u jednom od državnih stanova koje je opremila županija. Dosad je dodijeljeno 10 takvih stanova, a novih 15 čeka svoje obitelji.

"Ovdje smo se preporodili. U kontejneru smo preživjeli dva vruća ljeta, jednu hladnu zimu", priča Kristina Grdić i dodaje da je od natječaja do useljenja prošlo nekih dva mjeseca. "Mi smo se javili za ovaj i još jedan, bilo nam je bitno da budemo u prizemlju zbog sinovih teškoća", dodaje.

Zahvaljujući donaciji, nova montažna kuća bit će spremna do ljeta. Ipak, neće svi do tad iz kontejnera u četiri čvrsta zida, ali hoće do zime, obećao je ministar.

