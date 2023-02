Dva nova potresa magnitude 6,4 i 5,8 registrirana su u ponedjeljak navečer u južnoj turskoj pokrajini Hatayju, koja je najgore prošla u potresu 6. veljače što je odnio više od 41.000 života u Turskoj i 6000 u susjednoj Siriji, priopćila je turska spasilačka agencija AFAD.

Prema tuskim vlastima, u tom području koje izlazi na Sredozemno more ozlijeđeno je osam osoba. U susjednoj Siriji, gdje su se potresi također osjetili, ranjeno je 42 ljudi, javile su spasilačke službe.

Na društvenim mrežama dijeli se videosnimka urušavanja zgrade nakon potresa u Hatayu. Mediji navode da je pod ruševinama veliki broj ljudi.

Prvi udar magnitude 6,4 s epicentrom u Defneu, okrugu petnaestak minuta vožnje od Antakyje, dogodio se u 20:04 sati (18:04 sati po srednjoeuropskom) i snažno su ga osjetile ekipe AFP-a u Antakyji i u Adani, dvjestotinjak kilometara sjevernije.

A new earthquake hits #Turkey .. Scenes from #Hatay after an earthquake, its effects reached #Syria and #Lebanon #Zizal _ Syria _ Turkey #the event #earthquake #turkeyearthquake2023 #Turkey pic.twitter.com/IC3DDpD9iU

Tri minute poslije dogodio se novi potres magnitude 5,8 u Samandagu, gradu na obali, južno od Antakyje, izvijestio je AFAD.

Tlo se zatreslo i u okolici Alepa, na sjeverozapadu Sirije, javili su novinari francuske novinske agencije na mjestu događaja koji su vidjeli stanovnike kako u panici bježe iz kuće na ulicu.

"Zidovi oštećenih zgrada su se srušili", dodao je fotograf.

I u Antakyji je potres unio paniku među ljude koji su već teško stradali u potresu 6. veljače i podigao velike oblake prašile u razrušenom gradu.

Video taken of Earthquake in Turkey that just occurred: İskenderun, Hatay

Says:

"It was very strong, you can see the city, at least M6" #Turkey 🇹🇷 #Deprem #Earthquake #TurkeyEarthquake #Hatay pic.twitter.com/wHGapclzzd